經濟展望論壇 梁國源：台灣2020年傾向持平或向下

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源指出，聯準會樂觀看待美國經濟，除非有非常重大外部衝擊，否則聯準會這波降息循環應是告一段落。明年全球經濟向上、向下或持平的機率各占三分之一，而台灣仍有轉單中斷的隱憂，明年則較傾向持平或向下。

經濟日報今（12）日主辦「經濟投資展望論壇 智取2020」，邀請五大智庫領導人齊聚一堂，為2020年經濟大趨勢把脈。展望座談由金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，與談人有台灣經濟研究院院長張建一、中央研究院經濟研究所所長陳恭平、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、中華經濟研究院院長陳思寬。

梁國源指出，美國聯準會認為當前的情勢已不需要透過降息來支持美國經濟，便可持續成長，顯示聯準會對美國經濟是樂觀的。從點陣圖來看，2020年幾乎一致認為利率要維持不動，到了2021年、2022年才有可能升息。

梁國源說，在沒有非常重大的外部衝擊出現情況下，聯準會今年以來的三次降息已經告一段落。不過，善變難測的美國總統川普，面對上固守國家資本主義的中國大陸，這二者碰撞的風險會持續到明年。

也因此，梁國源認為，明年全球經濟如走鋼索，會有三種趨勢且機率各占三分之一，一種是很流暢的通過挑戰，一種是原地不動，另一種則是墜落。至於台灣明年經濟，「持平」或「下行」的可能性，會高於「往上走」的機會，也不排除有往上走的可能性。

梁國源說明，台灣目前在美中貿易紛爭看到轉單效應和台商回流投資超乎預期，這些確實是對經濟的正面貢獻，但長期而言，背後有很大的隱憂，在於大陸高科技廠積極布建一條龍的紅色供應鏈，未來轉單出口能持續多久，對台灣是很大的風險。

不過，台灣有正面因素，也有負面因素。梁國源分析，從統計數據來看，今年因為投資成長抵銷出口下降，出口方面因為對美出口增加，抵銷對大陸減少，多重因素影響之下，也不排除台灣在2020年是有機會往上走的。