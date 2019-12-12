Google公布新YouTube騷擾行為處理政策

Google宣布，針對 YouTube 上的騷擾行為調整了數項政策和產品。Google 信任與安全小組副總裁 Matt Halprin在官方部落格上表示，將採取數項策略和措施，包括堅決反制威脅和人身攻擊、加重懲處平台上的騷擾者、處理惡意留言，違反者將被刪除內容或停權。

Google表示，騷擾行為會讓使用者怯於發表意見或參與交流，對 YouTube 社群產生不良影響。一直以來都有創作者反映騷擾問題，Google公布三項方案和產品，第一是以更堅決的立場反制威脅和人身攻擊。凡是明確威脅他人、透露個人機密資訊，或鼓吹騷擾行為的影片，一概移除。除了明確的威脅外，也將禁止隱晦性或暗示性的威脅。這類內容包括模擬對某人施暴的過程，或以言語暗示可能會發生的肢體暴力事件。

除了威脅之外，也禁止使用者發表以激烈言論貶抑他人的內容。為了使 YouTube 違規內容的認定標準更加一致，參考仇恨言論處理政策的修訂架構制定了相應的騷擾行為處理規範。今後一律禁止基於種族、性別表現或性傾向等應受保護的特質所發布的惡意侮辱內容。這項政策適用於全體使用者，包含個別觀眾、YouTube 創作者或公職人員等。

第二是，若反覆出現騷擾行為，針對 YouTube 合作夥伴計畫 (YPP) 制定更嚴謹的政策，加重懲處平台上的騷擾者，並確實獎勵可信的創作者。如果頻道屢次遊走在騷擾行為處理政策的邊緣，該頻道的 YouTube 合作夥伴計畫參與資格將遭到停權，無法繼續在 YouTube 上營利。如果這些頻道反覆騷擾他人，也可能會刪除這些頻道中的內容。如果這類行為持續發生，將採取更嚴厲的措施，包括發出警告或完全終止頻道。

第三是開放讓創作者處理惡意留言。YouTube留言區是粉絲與創作者互動的重要園地，但創作者和觀眾經常在留言區遭到騷擾。Google會刪除明顯違反政策的留言，今年第三季就刪除了超過 1600 萬則留言。Google計畫開放提供創作者各種工具，讓創作者遇到內容疑似涉及不當言論時，在留言發佈至頻道前，創作者可以先加以審核，決定是否發布至頻道，並將這項功能逐漸成為頻道的預設功能。創作者握有最終控制權，能決定哪些留待審核的留言可以顯示在自己的影片上。