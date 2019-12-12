震泰生醫與晶泰科技簽約 攻免疫細胞治療

震泰生醫(Celtec)宣佈與晶泰科技（XtalPi）簽約，共同開發免疫細胞治療，晶泰為專注於利用人工智慧(AI)前沿科技來縮短藥物開發時程、提高藥物開發成功率的國際級AI領導企業。

震泰與晶泰的結盟是亞太地區首例結合AI演算法以及免疫樹突細胞治療的合作案，未來將著重於免疫樹突細胞的抗原設計與分析與功效測試，藉由雙方各自的專業強項，提高免疫樹突細胞在癌症病患治療的成功機率。

震泰生醫創辦人暨執行長李冬陽表示，鑑於現今免疫細胞治療在大部實體瘤療效普遍不彰，藉由Celtec在免疫細胞開發上的優勢與XtalPi在智能藥物研發平台上的強項，針對現有臨床問題及治療瓶頸加以改進，期待未來產品能擴展適用族群，同時提高病患整體應答率。

晶泰科技創始人暨董事長溫書豪亦表示，利用XtalPi在AI演算法及醫藥分子設計上的強項，結合Celtec的免疫抗原呈遞細胞平臺及免疫樹突細胞抗原的分析優勢，期待能開發出全球第一例，以AI為導向的癌症精準免疫治療技術，提供更符合癌症病患需求的治療方案。未來雙方將共享開發成果。

AI人工智慧已成為醫藥發展的趨勢，現階段人工智慧在醫療上面的4大應用包含: 醫療機器人、智慧診療暨影像識別、智慧健康管理、以及智慧藥物開發。根據美國食品藥物管理局(FDA)的數據指出，開發一種新藥平均耗時約14年，所費成本約美金26億，且新藥成功率約僅有17%。其他皆因安全性或有效性不佳於臨床試驗失敗，因此在智慧藥物開發進入3.0 時代，通過大數據分析和臨床文獻等龐大的資訊匯入，並導入人工智慧學習技術，進行開發各類藥物，達到縮短新藥研發週期、降低新藥研發成本、提高新藥研發成功率等目的。