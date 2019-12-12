親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航公告將停業
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

震泰生醫與晶泰科技簽約 攻免疫細胞治療

2019-12-12 17:16經濟日報 記者陳書璿／即時報導

震泰生醫(Celtec)宣佈與晶泰科技（XtalPi）簽約，共同開發免疫細胞治療，晶泰為專注於利用人工智慧(AI)前沿科技來縮短藥物開發時程、提高藥物開發成功率的國際級AI領導企業。

震泰與晶泰的結盟是亞太地區首例結合AI演算法以及免疫樹突細胞治療的合作案，未來將著重於免疫樹突細胞的抗原設計與分析與功效測試，藉由雙方各自的專業強項，提高免疫樹突細胞在癌症病患治療的成功機率。

震泰生醫創辦人暨執行長李冬陽表示，鑑於現今免疫細胞治療在大部實體瘤療效普遍不彰，藉由Celtec在免疫細胞開發上的優勢與XtalPi在智能藥物研發平台上的強項，針對現有臨床問題及治療瓶頸加以改進，期待未來產品能擴展適用族群，同時提高病患整體應答率。

晶泰科技創始人暨董事長溫書豪亦表示，利用XtalPi在AI演算法及醫藥分子設計上的強項，結合Celtec的免疫抗原呈遞細胞平臺及免疫樹突細胞抗原的分析優勢，期待能開發出全球第一例，以AI為導向的癌症精準免疫治療技術，提供更符合癌症病患需求的治療方案。未來雙方將共享開發成果。

AI人工智慧已成為醫藥發展的趨勢，現階段人工智慧在醫療上面的4大應用包含: 醫療機器人、智慧診療暨影像識別、智慧健康管理、以及智慧藥物開發。根據美國食品藥物管理局(FDA)的數據指出，開發一種新藥平均耗時約14年，所費成本約美金26億，且新藥成功率約僅有17%。其他皆因安全性或有效性不佳於臨床試驗失敗，因此在智慧藥物開發進入3.0 時代，通過大數據分析和臨床文獻等龐大的資訊匯入，並導入人工智慧學習技術，進行開發各類藥物，達到縮短新藥研發週期、降低新藥研發成本、提高新藥研發成功率等目的。

人工智慧癌症

延伸閱讀

新商機啟動 高端股價起跳

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分...

H. Spectrum＆Merck Inno...

NVIDIA藉由人工智慧技術 讓2D平面影像...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

立委對財團太客氣 礦業法、公益信託修法一拖再拖

2019-12-12 14:33

經濟日報2020關鍵字大預測 「躍」字拔得頭籌

2019-12-12 11:49

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:14

經濟日報投資展望論壇 2020關鍵字大預測「躍」

2019-12-12 10:40

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 09:05

財經觀點／大陸的剪刀 台灣經濟的兩面刃

2019-12-12 00:31

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

貿戰未決 台企2020信用強度減弱

2019-12-12 00:16

名家觀點／返鄉路上…

2019-12-12 00:01

中華信評：企業明年面臨五風險

2019-12-11 23:58

六年來最低！明年企業調薪平均幅度預估3%

2019-12-11 20:52

僱傭承攬 什麼關係重要嗎？他們的權益又該何去何從

2019-12-11 16:15

標普上修台灣今年經濟成長預測至2.5% 四小龍之首

2019-12-11 15:58

減碳成績差／環署：評比方式明顯不公平

2019-12-11 14:36

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

離岸風電勞檢挑戰大 要敢高空彈跳、潛水

2019-12-11 14:35

減碳成績差／環團：我能源規畫只到2025年

2019-12-11 14:30

資金持續流入 特別股ETF獲青睞

2019-12-12 10:50

永豐大戶DAWHO月省千元 小資存錢超有感

2019-12-11 00:00

王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22%現金回饋

2019-12-11 00:00

公司治理評鑑把關 責任投資很簡單

2019-12-09 00:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

市場升溫 Gogoro電動機車陣營市占率26.29%

2019-12-11 18:47

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

遠航倒閉 步復興後塵

2019-12-12 14:43

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

運安會2週前赴遠航 張綱維拍胸脯保證公司沒問題

2019-12-12 16:53

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

遠航明起全面停飛 旅行業：停售機票，協助轉團

2019-12-12 14:47

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

遠航停業 金門機場湧現退票人潮

2019-12-12 15:39

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29

遠航停飛殃及過年返鄉 離島居民崩潰喊：不飛還賣票

2019-12-12 16:47

壽險資金大量投入不動產 金管會盯

2019-12-12 00:36

5G頻譜競價 台灣大競標前呼籲同業協商

2019-12-11 23:59

遠東航空停業造成衝擊 金門縣府成立緊急應變小組

2019-12-12 14:57

尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

2019-12-12 16:50

遠航明起停飛連韓國瑜也受害 金門傾聽之旅恐改期

2019-12-12 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top