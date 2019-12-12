被媒體指空汙大王排名第六 高雄海光：引用數據錯誤

針對11日「蘋果日報」A1版報導空污大王高雄海光企業排名第六名的資訊，海光公司今（12）日喊冤，指蘋果日報所引用環保署資料報導該公司107年第3、第4季空污排放量296,587公斤，經查證，資訊來源錯誤。

海光公司強調，該鋼廠生產製程係採電力與天然氣，並未採用煤碳及燃料油，製程排放懸浮微粒甚少且於安全範圍內。據公司107年申報空污資料第3季空污排放量為6,353公斤、第4季空污排放量為7,568公斤，總計為13,921公斤；係可經由行政院環保署列管污染源資料查詢系統查證，與該報導內容具體差距甚大；蘋果日報未盡查證之責誇大排放量，以致對公司商譽與企業形象受損，將要求予以澄清，否則不排除提告。