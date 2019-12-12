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遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

渣打銀認為多國將「經濟日本化」 政府得提出投資建設

2019-12-12 13:21經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

渣打銀今（12）日舉行2020全球經濟展望，渣打銀指出，2020年中美貿易戰改善可能性高於惡化，美國總統川普應會有效鬆綁貿易關稅問題，估計明年全球經濟成長率（GDP）約3.3％、略高於今年的3.1％，明年貿易條件可望優於今年，電子業將可望有條件改善，投資人得準備好投資銀彈。

另外，渣打銀提出警訊，認為長期受到人口紅利縮減，越來越多國家會呈現「經濟日本化」，包括中國、義大利、香港、台灣、南韓與新加坡都會受到高齡化人口影響經濟成長問題，即使是勞動貢獻度高的地區，包括印尼、印度、菲律賓與肯亞等，也面臨衰退風險。

渣打銀全球首席經濟學家馬德威（David Mann）以韓國為例，韓國過去十年人口紅利貢獻經濟成長率為1％，但未來對韓國GDP貢獻變成-0.5％，因此光是人口紅利減少，就會削弱韓國GDP約1.5個百分點。

要如何有效解決人口紅利消失？David Mann指出，要有效提供勞工增長率，以亞洲而言，龐大基礎建設需求有助亞洲區域內維持一定條件經濟成長，反之，渣打銀指出，如果沒有一定經濟投資、提供經濟成長，這些國家將無法逆轉中長期經濟趨緩問題。David Mann解釋，過去經驗上，藉由生產型態、釋出勞力工作、產生就業更高附加價值，都有幫助經濟成果。

以中美貿易問題而言，渣打銀認為，2020年問題不大，風險會落在2021年，原因是美國總統川普有一個連任壓力、中國勢必要守住經濟成長在十三五計畫中，但2021年風險，美國風險最終不管事誰當選總統，中國問題會有相對更困難在：中美貿易最具沒有威脅性在取得明年協商結果，下一任協商反而是更難取得共識，2020年　2021年變數會形成更大風險。

但面對中國經濟成長率（GDP），渣打銀認為，中國明年經濟成長GDP可維持在6％以上條件，但2021後下個5年將僅剩5.5％，再下個五年將會降低到5％以下區間，原因包括中國長期結構問題、人口紅利消失，將難長期支持中國GDP長期維持在6％以上水平。這是年底前，首家國內外銀明確對中國2020年後經濟成長率做出預測。

David Mann指出，中美貿易關稅增加將加大人民幣貶值壓力，但人民幣歷史表現並未跳脫中國經濟基本面，他提醒投資人，人民幣不再存在單向發展，雙向波動已經成為中國既定政策使然結果。

最後，渣打銀認為，中美貿易戰關稅影響下，許多沒有在關稅名單上的企業，出口到美國占比也增加，亞洲2020年可望受惠供應鏈調整。

渣打銀認為，未來十年，全球經濟成長將主要來自印度、中國、非洲、中東，另外，南亞、東南亞經濟成長也是最快速。從此出發點，中美貿易戰會迫使這些經濟快速成長區域，會更緊密合作，會嘗試形成經濟共同體條件可能性增加。

渣打GDP

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