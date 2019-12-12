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2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

台灣明年經濟成長 渣打估可達2.2%

2019-12-12 13:16經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

渣打銀行今（12）日公布2020台灣經濟展望，認為受惠於資金回流以及美中貿易糾紛的轉單效應，預期2020年台灣整體經濟表現應可優於多數亞洲經濟體 ，台灣GDP成長率可達2.2%，至於2019年全年GDP成長預估值則為2.4%。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，2019年前11個月台灣企業承諾海外回流資金規模已達新台幣6,970億，其中有2,000億元已經落實匯回；近來更有許多科技PC大廠宣布擴大在台產能的計畫，做為供應鏈移轉的布局，並緩和中美貿易緊張的風險與衝擊。

對於2020年台灣科技產業前景，渣打集團抱持樂觀看法，因為根據國際半導體產業協會（SEMI）今年10月全球半導體設備銷售額跟去年同期相比成長3.9%，為一年來首度呈現正成長，這意味全球半導體銷售可望在2020年擺脫谷底陰霾，科技業占台灣製造業總銷量超過三分之一，科技產業前景轉好 ，應能支撐產業信心與資本支出。

符銘財提醒，台灣經濟仍面臨潛在風險，因為儘管有海外資金回流與轉單效應等利多，台灣經濟表現仍與全球貿易循環息息相關，且高度仰賴中國大陸，台灣並無法豁免於全球經濟或是大陸經濟趨緩的衝擊；企業資金回流的效應仍屬短期，長期來看，關鍵還是在於全球成長前景。渣打也預測2021年台灣GDP成長預估值為2.1%。

物價方面，渣打預期明年台灣通膨將呈現溫和上漲，由今年的0.7%小幅升至1.0%，幾個在今年影響通膨表現的因素，包括菸稅調漲、油價走弱，電子產品加徵關稅暫緩延後等，在明年都將退場。

渣打銀行半導體GDP

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