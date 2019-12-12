王平：製造業較易捲入貿易戰 應發展「軟」的服務業

中央研究院院士王平今（12）日以「生」與「死」論述美中貿易戰的危機與轉機，並表示台灣在貿易戰居於劣勢的產業，包括了紡織業、資通訊（ICT）產業以及電力設備及家電業製造業；而受益的部門，則包含基本金屬、金屬製品與機器設備三大製造業。王平直指，「硬」的製造業較容易被捲入貿易戰，應發展「軟」的服務業，且可創造更多就業機會。

王平今日出席經濟日報主辦之「經濟投資展望論壇 智取2020」活動，並以「貿易戰的生死判：危機或轉機」為題，論述美中貿易戰的前世今生，以及貿易戰自去年開打以來，對於國際貿易與局勢的影響、衝擊與轉機。

王平表示，美國總統川普曾對貿易戰表示「貿易戰是件好事，而且很容易贏」，而川普與中國國家主席習近平原本很要好的，但後來卻開打貿易戰。一如川普開始課高關稅，習近平則要求公正解決華為的問題。

王平指出，字1948年至今，各國間的關稅持續下降，到現在更是關稅沒壁壘，以政治學家的角度來看貿易戰很簡單，就是「囚徒困境」，只要各國都合作就會對大家有利，不合作則是大家都損失，因此只要大家朝合作方向走，產生骨牌效應，各國就會朝著低關稅的方向前進。

王平論述，自由貿易帶來的益處，主要影響國家可分為已開發的「北方國家」與發展中的「南方國家」，其中已開發國家生產的中間財包含較先進的技術，而發展中國家產品技術較為落後，但她可透過進口中間才、全球採購、投資發展自身技術等，提高技術水平。

王平表示，發展中國家雖然無法操縱國際價格，但可藉由調整貿易進出口的組成，來達成自身科技進步，包含透過條鞥近口中間產品的選擇、進口具先進技術的產品，或是提升自身在全球價值鏈的相對位置，以抗衡貿易戰的不利影響，來提升自身科技的進步，因此未必會在貿易戰中居於劣勢。

對於貿易戰對台灣的影響，王平認為，在80年代，台灣的產業，尤其是ICT產在在全球價值鏈中發揮作用，附加價值頗高，包含晶圓代工，不過手機、記憶體、LCD等都是在下降的；而台灣的石化產業、工業機械等，附加價值相對不高。

王平直言，台灣三大問題，是產業轉型不完整、服務業轉型失敗、以及人才失去競爭力。他說，台灣從工業轉型服務業轉型不成功，尤其是尖端服務業，其中服務業成為許多人的小確幸生意；第二，台灣人才流向屬於淨輸出，不少跑去美國、新加坡，台灣高階生技人才，還造就新加坡成為全球生技業第四大國家。

王平表示，第三，台灣的工資停滯，從1994年後，大多數行業工資就一直往下走，但台灣許多報酬，是被資本家以炒作房產等方式坐享其成，且台灣高教育勞工的報酬加成，遠低於國際水準。

王平認為，在美中貿易戰下，尤其是ICT產業，說台灣會占便宜都是假的。另外，貿易戰對中國大陸以及引申到台灣衝擊最大的產業，包含了紡織業、ICT產業與電力設備及家用電器製造業；受益的部門，則是有基本金屬製造業，金屬製品製造業，機器設備製造業，其中也包括人工智慧（AI）。

至於如免貿易戰不利影響，王平指出，過去大家想法都「太硬」，認為什麼都是要製造，認為製造業才是「實」，但這在過去是對的，現在卻是不對的，要避免被扯入貿易戰，「軟」的較不易受影響，「硬」的才是。

他舉例，包含亞馬遜、掏寶、蘋果都有高度顧客習慣性，對貿易戰、關稅壁壘敏感度較低，且服務業還可創造很多就業機會，且可避免造成薪資停滯。