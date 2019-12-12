總統大選緊鄰春節 台商返台投票意願高卻苦無沒機票

明年總統大選緊鄰農曆春節，世界台商會表示，今年台商返台的投票意願升溫，預估可望突破五成，而接近年底左右應就會有首波返鄉潮。商總理事長賴正鎰則表示，在中國大陸的台商們這次返台投票意願也非常高，比四年前的總統大選更高，卻苦於沒有機票，要不就是得靠轉機，導致返鄉投票成本增加，呼籲海基會應儘速出面協調。

世界台商會辦公室主任謝玲玉指出，明年總統大選日期和農曆春節相當接近，不少在世界各國的台商多計畫返鄉投票、過年。根據過往總統大選，世界台商會成員返台投票率多接近五成，2020年的總統大選預估應可衝破五成，而且接近年底跨年應就會有第一波的台商返鄉潮。

謝玲玉指出，多數台商返台過年，一待就是1、2個月，而目前世界台商會成員，又以東南亞台商為數最多。謝玲玉不諱言，各政黨都有針對台商在透過各種組織進行動員，不過，台商們各自心目中也都有囑意的候選人。

賴正鎰則表示，近一年來因美中貿易戰，全球經濟局勢詭譎多變，台商更關心自己和下一代的前途，亦是促使2020年總統大選返台投票升溫的助因。但，由於兩岸關係急凍，航班大減，不少台商向商總反映，根本買不到機票回台投票、過年。

對此，賴正鎰呼籲海基會應儘速出面協調，增加航班，要不然計劃返台的台商只能靠辛苦轉機才能「回家」。

同時，賴正鎰也預估，2020年總統大選票數應不會差距太遠，勝負應該就只有幾十萬張票，贏的不多，輸的也不多，這也更促使中國大陸台商返台投票意願。賴正鎰表示，這次根本不太需要動員台商回台投票，他們都已經開始主動關心回台的機票事宜。