勞檢顧人怨 千位勞檢員至今未到位

一例一休修法後，勞檢頻率大增，企業主哀哀叫，勞檢員也成為眾矢之的，高流動率也讓勞檢員永遠補不齊，蔡英文總統開出的勞檢員增加到1,000人政見，雖然預算員額都給了，卻始終無法到位，目前勞檢人力約910人。勞動部職安署表示，盡管流動率今年以來明顯下降，但是留不住老鳥，40幾歲勞檢員就算「非常資深」了。

蔡英文總統上任競選時，開出勞檢員將增加到1,000人支票，主計單位勉強擠出預算員額，但是勞檢員徵求不易，加上高流動率，勞檢員直到前年才增加近200人，從600餘人增加到800餘人，到目前總計910人，其中安全衛生勞檢員586人，勞動條件勞檢員324人。

據了解，勞檢員在一例一休剛修法通過，勞動部提高勞檢量能時，因為企業對修法內容不熟悉，勞檢員面對勞檢量大增，且動輒遭到投訴等壓力大，曾出現流動率高峰期。經過二年磨合，職安署也加強勞檢員執法標準及訓練，今年以來勞檢員去職比例大降，進用也較順利。

職安署表示，近年社會各界對勞檢業務高度關注，勞檢員壓力仍很大，以往可以看到很多5、60歲勞檢員，但近年40歲就算資深了。

職安署表示，勞檢員進用管道有二，職業安全衛生勞檢員大都是公務員，分屬各個勞檢單位；勞動條件勞檢員則是聘用人員，分配在地方政府。

安衛勞檢員涉及各個行業的工作場域設備及操作流程，專業度非常高，例如執行六輕石化勞檢，必須具有化學及機械設備專業，另外如異常氣壓潛水作業、危險性工作場所等，都須很強的專業背景支撐。