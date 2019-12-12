勞檢真辛苦！為了這個新興產業 勞檢員要受訓高空彈跳

台灣離岸風電工程正如火如荼進行，但是如何勞檢這個新興產業，成為勞動部新課題。為了保障工作者作業安全，勞動部近日安排五位勞檢員參加「特訓」，並取得高處作業及海上求生證照，明年開始執行離岸風電勞檢工作。訓練內容包括類似高空彈跳，因此參訓的勞檢員首要條件是不會懼高、不怕暈船，還要會潛水。

台灣正全力發展離岸風場，繼之前已商轉商轉2架示範風機後，今年更完工20架風機，明年還會有相關工程繼續進行，由於台灣過去沒有離岸風場，相關工作場域施工及未來營運後如何勞檢，成為勞檢單位新挑戰。勞動部職業安全衛生署去年先到英國取經後，今年開始安排台灣勞檢員進行相關特訓。

職業安全衛生署表示，離岸風力發電產業為新型態產業，工作場域距離海岸甚遠，而且有很多高台設計，勞動檢查員必須乘船出海執行離岸風電海域作業安全衛生監督檢查業務，容易受天候海況、船舶載台運動影響，且過程中易面臨墜落、物體飛落、被撞、溺水等風險，因此職安署借鏡英國離岸風場職業安全衛生監督制度，成立監督檢查小組，挑選身強力壯年輕勞檢員負責執行施工過程及未來營運勞檢任務。

職安署表示，為了日後執行任務，監督小組五位成員已於日前到位於高雄的海洋科技工程人才培訓及認證中心，接受世界風能組織（GWO）委託的訓練，成員需接受GWO高處作業及海上求生訓練課程，學習登塔作業技能、防護裝備檢查、海上求生及救援技能，並取得高處作業及海上求生兩項證照，之後才能登上離岸風電轉接段工作平台及發電機執行監督檢查。

職安署透露，五位成員都是30幾歲年輕人，不但要身強體壯，而且因為平台最高達80公尺，訓練過程包括類似高空彈跳課程，因此挑選勞檢員條件必須不懼高、不會暈船，還要會潛水。

離岸風場目前都屬施工階段，職安署表示，由於勞檢員才剛完成訓練，明年起才能正式啟動勞檢作業；在此之前，職安署監控業者自主管理作業，上月也曾出海到施工現場考察，官員說，受天候因素影響，安排五次出海考察都取消，直到上個月才成行。

職安署表示，英國是發展離岸風場最具經驗國家，全國也才5位類似勞檢員，與我國相當。此外，考量執行相關勞檢業務特殊風險，英國對於勞檢員執行離岸風場勞檢，一天提供100鎊危險津貼。