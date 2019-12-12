燁輝推四大主軸鋼品 建材展秀最佳解決方案

今（12）日至15日第三十一屆台北國際建築建材暨產品展中，燁輝秉持著創設鍍烤鋼廠時之初衷，針對「健康環保」、「再生能源」、「資訊電子」、「安全鋼材」等四大主軸，提出燁輝鋼品的最佳解決方案。

在「健康環保」面向，燁輝推出「高效抗菌環保鍍面（PhuizerGreen  AMC Plus）、烤漆（ColorGreen AMC Plus ）鋼品」，不但符合歐盟RoHS及REACH環保指令，更具有高效抗菌（可抑制退伍軍人菌、白喉桿菌等高傳染性病菌）、防黴性能的高機能性鋼材，提供國人在健康居住的空調系統、工作及居家環境一個安全、環保、無重金屬危害的健康環境。

在「再生能源」面向，配合國家再生能源發展政策，開發國內首家生產的「熱浸鍍5%鋁鋅（PhuizerFan）與鋁鎂（PhuizerGFM）等綠色建材（Green Steel），是最適合太陽能發電設施之重要組件─系統支架使用之鋼材；其品質與國際大廠相媲美；更有交期短、價格合理的優點，符合國產國造、適材適用的國家政策精神。

在「資訊電子」面向，除了持續對面板、電腦、伺服器產業提供質優鋼材外，針對目前綠能產業發展的電動車充電樁、太陽能發電集電、儲電設施提供鋼材解決方案。

在「安全鋼材」面向，燁輝針對民眾及產業界防火、潔淨節能、高耐候等各項需求提出一系列鋼品解決方案，並配合燁輝精選的國內加工體系業者，建立最完整的產業供應鏈。

為大眾提供更安全、健康、舒適的生活環境與再生能源減碳盡一份最大的社會責任是燁輝長久以來一貫的專業職人精神。燁輝在這次展位設有綠色鋼品樣品、應用實務介紹。