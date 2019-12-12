2020迎新局 投顧：WISE投資致勝

2019年即將進入尾聲，儘管歷經國際貿易紛爭、殖利率曲線倒掛引發景氣衰退擔憂、英國脫歐等國際政治紛擾猶存，所幸在各國央行第3季以來積極降息寬鬆下，10月之後美中重啟貿易協商並朝達成第一階段協議方向邁進，加上近期數據顯示全球景氣已有止跌回穩跡象，2019年全球股債市在波動中交出亮麗成績單。

累計2019年以來美股引領全球股市上漲23.2%，史坦普500指數上漲27.5%，那斯達克指數與費城半導體指數漲幅紛達31%及51%，新興股市上漲11.7%，其中美股、巴西及印度股市均再創歷史新高，債市當中，美國十年期公債殖利率自去年底的2.68%下滑至1.82%，降幅達86個基本點，引領全球債市上漲5.20%，美國高收益債及新興美元主權債漲幅超過一成，新興當地債因匯兌損失但仍有近7%漲幅，西德州油價上漲近三成、金價收高14.33%，非美元貨幣中以英鎊、墨西哥披索與日圓表現較佳。

富蘭克林證券投顧表示，展望2020年，預期主要國家央行將延續低利寬鬆、許多國家2020年有望採取財政刺激政策，加上創新技術帶動資本投資需求回升，全球景氣有望擺脫陰霾緩步復甦，通膨及利率將溫和上揚，看好2020年第1季風險性資產表現。

第2季之後則須留意美中後續階段針對結構性議題的談判、寬鬆政策傳導至實體經濟的效果、傳統淡季及美國總統選舉等消息面發展，市場波動加大將成常態。

富蘭克林證券投顧建議，迎接2020年金鼠年，建議第1季採取「WISE」投資策略，「Wide廣納標的」及「Income收益機會」係指看好新興市場當地債及全球高收益債的高息優勢，並透過全球化多空操作的債匯市布局策略，以及強調靈活彈性的美國平衡型基金，網羅收益型資產的投資契機。

另一方面，隨著景氣循環來到末期且股債市評價面來到相對高檔，「Safe防禦配置」不可或缺，首選涵蓋高評等與高息債市的美國精選複合債券型基金，以及較不受國際局勢影響的伊斯蘭債券型基金，作為抗波動首選。

2020年股票部分看好可受惠「Emerging新商機」的美國、新興國家、亞洲及全球股票型基金，網羅可受惠數位轉型、5G、AI、創新醫療技術、ESG（環保、社會和企業治理）與氣候變遷等跨時代趨勢下的贏家企業。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人的麥可．哈森泰博認為，全球央行維持低利寬鬆環境，過低的利率驅使投資人冒險去追逐更高收益的產品。也反應著在央行積極救市下，導致股債資產間相關性提高，但卻也造成價格扭曲的現象。

現階段策略應該要能防禦許多資產間高度相關的風險，以及殖利率上揚和信用風險。就策略上可採取攻防兼備的操作，例如作多日圓為防禦配置，而放眼全球債市當中，仍看好新興國家當地公債的高債息機會，再適度加入貨幣避險策略，例如放空澳幣等，以降低整體新興市場曝險、避掉海外局勢動盪引發的干擾，而聚焦於當地公債的超額報酬機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克指出，看好美國經濟增長及通膨溫和，聯準會貨幣政策維持中性寬鬆，2020年美國股債市仍有續揚空間，但因應市場波動環境，採取靈活調整資產配置甚至提高現金靜待未來震盪買點，有助發揮跟漲抗跌的效果。

著眼目前股票市場存在越來越多創造收益的機會，不僅是因為許多公司的股利率高於十年期公債殖利率，更重要的是股利未來還會成長。現階段的策略是從股票爭取較高收益的機會，並藉由納入短期與中期的高評等債券，來控制股票投資組合的波動風險。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，新興國家涵蓋範圍廣，韓國、泰國、墨西哥、印尼有較高信評、埃及和迦納則殖利率較高，巴西則位處中間，更有經濟和財政改革題材，加上這些國家仍處降息循環，資本利得仍值期待，雖然降息易引發匯價壓力，但可藉由匯率避險的操作，爭取於公債收益機會。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金經理人葛倫‧華勒認為，美國景氣溫和增長，加上聯準會維持低利寬鬆，有助延續高收益債市表現。目前美國高收益債的違約率目前約在2.5%，仍遠低於長期平均的3.46%，根據由下而上的分析，未來六個月違約率可能會上揚，在 2020年下半年回落到目前的水平。

即便美國經濟持續增長，但考量景氣循環後期及可能的風險／報酬，CCC級債的投資價值不高，目前團隊看好B級債為目前最具有投資價值的券種，並透過精選持債掌握投資機會，各產業債中，偏好具有良好現金流的能源債（中游）、內需導向的消費債。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美中貿易邊打邊談已成常態，加上景氣循環後期多半隨著市場波動度加大，值此情況下更需要「多元配置且具備低波動特質的複合債」。

此外，在景氣循環的各個週期，複合債皆可透過不同的投資策略，靈活調配各類債券的適當投資比重，掌握債券商品的輪漲契機，降低單一類別的投資風險。

舉例來說，如果經濟陷入衰退時，固定收益市場中，公債、機構抵押債、高信評的住宅抵押債等多表現穩健。另一方面，當美國景氣榮景延續，高收益債及銀行貸款等表現多較強勢。藉由操作策略上的靈活調整配置也可達到在目前波動的環境中，控制下檔風險的功效。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家伊斯蘭債券發行量持續擴增，而且評價面仍被相對低估。

波灣經濟體也正逐漸開放資本市場、活絡商業活動，拓展金融服務，以及發展債券市場等。由今年四月沙烏地阿拉伯國家石油公司沙烏地阿美首次發行債券欲籌資120億美元，結果吸引上千億美元資金認購，突顯投資人對於波灣地區債券需求殷切。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，儘管有一些風險需要關注，但預期2020年美股仍有上漲空間，美國經濟有望繼續以每年約2~3%的速度增長，且持續時間可能超出許多人的預期，此觀點奠基於兩個主要因素，即消費者實力及企業獲利，隨著企業獲利成長，預期買回庫藏股、股利發放及核心資本支出投資將增加。

2020年我們持續看好創新帶來的長期超額報酬的機會，美國經濟仍處於一個前所未有的創新時期且橫跨許多產業，跟工業革命時的情形相似，這帶來了投資機會，包括金融服務轉型、雲端運算、醫療創新等均是現階段看好的投資主軸。

富蘭克林坦伯頓新興國家暨亞洲小型企業基金經理人伽坦‧賽加爾表示，預期2020年新興市場經濟成長率及企業獲利動能回升，尤其看好科技產業獲利成長前景，我們佈局上偏好一些具備競爭力的科技與消費相關企業，面臨未來全球數位轉型浪潮，相較過去幾次由成熟國家主導的產業發展循環、現階段擁有高階技術的新興市場企業將有更多的參與空間，我們看到許多新興市場企業運用創新與科技達到蛙跳式成長。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，新興市場改革開放或企業治理改善所提供之投資機會，例如中國政府持續進行資本市場逐步自由化有利於MSCI、FTSE等指數增加中國權重，我們預期中國在全球指數的權重將逐步增加，這也意味著將吸引大量被動資金，而創新是印度國家優先政策，在2010-20創新10年中，政府承諾將強化科學、技術以及創新能力，目標是2020年之前將印度研發支出增加到相當於GDP 2%的水準，這也呼應印度將致力發展”印度製造”政策。

富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門認為，思考氣候變遷的問題刻不容緩，世界氣象組織(WMO)統計2018年約6,200萬人直接受到氣候變遷的影響，其中包括強迫遷移200萬氣候難民，且近幾年的趨勢有日益嚴重的趨勢，跟任何重大的產業結構調整一樣，向低碳能源世界的轉變將同時創造贏家和輸家，基金目前布局側重三大領域，其一提供氣候變遷解決方案的公司，例如風力發電及渦輪機製造商、太陽能及再生能源公司，其二是位於轉型期的公司，例如公用事業屬於資源密集產業，但公司若能透過調整業務使其能適應於廢棄物、資源及碳強度於可持續水準，也是我們偏好的標的。第三類則是具備轉型彈性的公司，擁有永續經營模型的公司，已做好準備迎向較低碳排放與低資源密集的未來，例如健康醫療或是電信公司，這些公司盈餘受到碳稅價格上漲的影響很小。