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資安就是國安 美拉攏台灣防堵華為產品

2019-12-11 20:36經濟日報 記者林于蘅／即時報導

2019台美數位經濟論壇今（11）日落幕，台美雙方代表政府發表「十大聯合聲明」，包括表態納入「布拉格提案」價值，支持安全且受信賴5G硬體、軟體及標準的布署等，兼顧國家經濟發展及國家安全。國發會官員表示，美方因資安考量，尋求各國聯合抵制華為產品，並拉攏台灣加入防堵陣營。

「台美數位經濟論壇」（Taiwan -U.S. Digital Economy Forum, DEF）由國發會與美國在台協會（AIT）共同舉辦，由國發會主委陳美伶及美國商務部代理助理部長Ian Steff，分別率台美雙方相關單位代表出席。國發會指出，本次論壇主要聚焦5G、資安、資料經濟、跨境數據流動與隱私、AI/ IoT等五大議題政策對話。

會後雙方並代表各自的政府，確認支持十項政策重點並發表聯合聲明；不過也重申，有關談判議題，包括數位貿易，仍維持以「貿易暨投資架構協定（TIFA）」作為台美官方解決貿易議題的主要場域。

其中，最值得注意的是前二項聲明，一、在理解半導體產業涉及影響一國經濟及國家安全的基礎上，與信賴合作夥伴共同發展先進研發，加深半導體產業的整合。二、支持安全且受信賴5G硬體、軟體及標準的布署，以維護「布拉格提案」的民主與開放市場價值；強調透明開放5G架構，支持多元化5G供應鏈。

國發會官員表示，美方尋求全世界各國共同打擊「他們認為對國安造成問題的業者和產品」，而台灣一直以來都非常注意來自中國大陸產品可能的危害，早就有所防範，美國則是近年才開始大動作拉攏夥伴，目的就是為了防堵華為。

官員並指出，半導體產業包括設計、封裝、測試，涉及很多廠商，台美雙方均認知半導體產業的成長和投資，對國家經濟有重大影響和支持，而產品如果有安全疑慮，就可能危及國家安全。

因此，美方積極在擴大他們影響力，一再重申對華為制裁的行動理念，盼全世界各國都能注意某個國家來的產品可能對國安有所為及。對此，官員說，「我們當然支持，因為我們本來就已經在做了。」

國發會5G半導體

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