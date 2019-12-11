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黃志芳搭橋 貿協明年全力搶入美國政府採購市場

2019-12-11 19:16經濟日報 記者黃文奇／即時報導

外貿協會董事長黃志芳於今(11)日接見世界台灣商會聯合總會諮詢委員王德博士及美國政府供應商STS Corporation董事長Rick Yi。該公司此行來台欲找LED燈合作夥伴，共同爭取美國聯邦政府將於2025年全面汰換為節能燈泡之商機。

黃志芳表示，我國生產製造產品符合美國政府採購TAA (Trade Agreements Act)規範，在美中貿易緊張之際，我商應掌握轉單商機。

為協助業者爭取聯邦政府5,000億美元採購市場，外貿協會執行貿易局委辦之「爭取全球政府採購商機專案」亦將洽邀熟稔美國聯邦政府採購議題之專家，包括中小企業署(SBA)、財政部採購官員、律師、顧問公司等來台剖析美國聯邦政府採購市場及進入方式、最新採購趨勢、合約解讀、TAA規範介紹及我業者因應之道等議題，會後對我商進行一對一諮詢。

另外，輔導業者申請美國聯邦總務署(GSA)共同供應契約資格、帶領我業者赴美參加美國軍警相關展覽鍵結人脈、動員5駐外單位積極洽邀政府採購合約商及得標商來台與我商洽談，並與美國駐台辦事處積極合作開發新案源，皆是明年的重點工作。

STS公司董事長Rick Yi表示，一旦取得美國政府合約，一簽5年，續簽最高年限為20年，極為穩定且利潤合理；而美國政府為了保障弱勢團體，要求聯邦政府每年採購必須保留3%-5%向較不發達地區(HUBZones)、婦女、少數族裔及殘疾退伍軍人之中小企業採買，而STS公司兼具前述第3、4項資格，與之合作可開闢我商進入美國政府採購市場之捷徑，且其現有合作網絡，可大幅縮減我商產品取得認證時間及費用。此行拜會除了感謝外貿協會協助推薦LED供應商合作對象，更將進一步協助我國業者產品登錄聯邦總務署供應商目錄，以爭取更多美國政府採購商機。

除了LED產品之外，美國政府對於尖端的醫療器材、工業電腦、軍規強固型電腦、安全監控通訊設備、伺服器、電腦零組件、資安及VR的應用等需求，都是我國業者可以積極跨進美國聯邦政府採購市場之產品項目。

外貿協會LED

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