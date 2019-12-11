親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

安防新創揚威國際 總統蔡英文維安也靠它

2019-12-11 18:34經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

台灣安防新創業者博遠智能成立才短短4年，公司員工雖然不多，但產品含金量卻相當高。因為目前台灣的警政署以及新加坡警察部隊，都採用博遠智能的解決方案。公司預估，安防產業將能大幅成長，未來幾年營收表現可望年增60%到100%。

新加坡警察營收

延伸閱讀

國寶級電影看板師顏振發出手 打造小英台南競總...

清潔隊工會團體向綠營提3訴求 會務假須再溝通

同婚先驅祁家威表態挺英 呼籲立委票投林昶佐

網軍案韓國瑜嗆蔡英文作賊喊抓賊 要大家協尋楊...

相關新聞

標普上修台灣今年經濟成長預測至2.5% 四小龍之首

2019-12-11 15:58

減碳成績差／環署：評比方式明顯不公平

2019-12-11 14:36

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

離岸風電勞檢挑戰大 要敢高空彈跳、潛水

2019-12-11 14:35

減碳成績差／環團：我能源規畫只到2025年

2019-12-11 14:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:10

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

貿易戰干擾 製造業Q3營收下滑

2019-12-10 23:13

轉單效應加持 電腦、電子光學員工數飆

2019-12-10 23:13

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

影／桃園海岸2風機地基崩塌危險 台電緊急搶修護岸

2019-12-10 20:11

不敵瞬間強風 台中風力發電機組葉片遭吹斷

2019-12-10 19:22

國人10月總月薪跌破5萬元 較上月減少5.44%

2019-12-10 17:24

實質薪資倒退16年 薪水追不上物價漲幅

2019-12-10 16:50

10月經常性薪資42,060元 年增2.02%仍不及16年前水準

2019-12-10 16:15

勞動部修法 業者須替外送員投保300萬元最快月底上路

2019-12-10 16:08

蔡總統：馬稠後後期園區2024年完成開發 每年800億產值

2019-12-10 15:24

工研院組雷射源「國家隊」 要搶攻百億以上市場

2019-12-10 14:40

中美貿易大戰台商回流 徐國勇：台灣現在沒五缺問題

2019-12-10 14:01

2019年台美數位經濟論壇 川普就任後首次召開

2019-12-10 13:28

調查：8成6上班族有意轉職 期待加薪8300元

2019-12-10 13:20

永豐大戶DAWHO月省千元 小資存錢超有感

2019-12-11 00:00

王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22%現金回饋

2019-12-11 00:00

公司治理評鑑把關 責任投資很簡單

2019-12-09 00:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

不敵瞬間強風 台中風力發電機組葉片遭吹斷

2019-12-10 19:22

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

影／桃園海岸2風機地基崩塌危險 台電緊急搶修護岸

2019-12-10 20:11

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

90%新創公司一年內倒閉 專利師公會：專利IP可融資幫助

2019-12-11 13:15

金管會鬆綁後 小額終老保險下半年保費衝6.3億元

2019-12-10 19:48

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top