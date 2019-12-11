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核四重啟公投連署成案 經濟部：尊重 1、2號機有缺料

2019-12-11 18:13經濟日報 記者江睿智／即時報導

核四重啟公投連署成案，經濟部今（11）日回應，尊重連署人提案權利。經濟部重申，核四重啟困難重重，有多項技術障礙難以克服。且核廢料無處可去，目前找不到可行場址，仍是最關鍵問題。

有關監察院糾正台電公司核四設備移用一事，經濟部表示，核四1號機測試期間因為設備/組件故障，當時台電公司基於時效，先從2號機移用至1號機。在核四封存之後，因部分系統仍需維持運轉，因此1號機陸續有設備及組件故障，目前1、2號機確實都有缺料。

經濟部表示，核四計畫推動歷時長久，期間因多重因素使工期延宕。因此在過去試運轉測試時，1號機部分故障組件因為交貨時間較早，而且不在預期之備品清單；或是設備超過保固期，需要另行辦理採購，但無法趕上時效。因此當時台電公司確實是先從2號機移用設備至1號機測試。

經濟部指出，核四封存後，由於部分系統需要維持運轉，所以1號機仍有陸續有設備跟組件故障，因而產生缺料。目前，1號機和2號機都有缺料。在監察院約詢台電公司後，台電公司曾經就這些缺料及設備，向相關廠商詢價，除了少數單項零組件外，廠商大多表示因人力及資訊不足等技術困難，現階段連報價都無法提供。

經濟部指出，核四目前處於資產維護狀態，所以相關移用及缺料的採購作業暫停辦理。不過上述缺料問題，難以估計的採購期、以及採購金額難以估算的增加程度，都是核四重啟困難重重的因素之一。

核四經濟部台電

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