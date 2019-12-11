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賴清德拋農民領月退 行政院：不務農後有基本生活保障

2019-12-11 14:27經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

民進黨副總統候選人賴清德今（11）日提及蔡總統連任後，將推動農民退休金制度，要讓農民能像軍公教勞一樣領取月退。行政院說明，賴清德主要意思是指要讓農民不再務農後的生活，能有最基本保障，目前此案正由農委會規劃中，預計選後會提出進一步說明。

賴清德今日於新北金山、萬里拜票時表示，他在閣揆任內推動農民職業災害保險、殘障補助，保障農漁民意外失能後的生活，而蔡總統進一步承諾，連任後將推動農民退休金制度，要讓農民像軍公教勞一樣領取月退。

對此，行政院發言人發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，行政院希望農民到一定年紀後，可以在不再務農後，生活能有最基本保障，一如公務員、勞工都有其退休制度，因此希望建立一個機制，讓農民未來有生活最基本保障。

Kolas說明，此案預計選後會提出，目前正在由農委會規劃中，此模式並非要讓農民完全比照公務員、勞工的制度，因為不同產業的勞動模式不同，賴清德的說法是一種形容，是要讓任何人進入老年生活後，不會因職業的選擇有不相稱的退休生活。

Kolas表示，目前政府已有老農津貼機制，未來該如何搭配，正由農委會積極規劃中，預計明年會有比較具體的規劃、說明，並針對「農漁民」提出基本的生活保障機制。

賴清德。記者游明煌／攝影
賴清德。記者游明煌／攝影
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