2019台美數位經濟論壇 發布十大聯合聲明

2019台美數位經濟論壇（Taiwan - U.S. Digital Economy Forum, DEF）今（11）日落幕。台美雙方政府及業界代表聚焦5G、資安、資料經濟、跨境數據流動與隱私、AI／IoT等五大議題政策對話，發表「十大聯合聲明」，並規劃成立「台美數位經濟工作小組」。

國發會表示，台美雙方規劃成立「台美數位經濟工作小組（Taiwan – U.S. Digital Economy Working Group）」，並傾向規劃每年至少開會一次，在下一次 DEF 舉行之前，工作小組透過定期會議，檢核工作進度並訂定來年工作計畫，確保持續推展DEF提出之相關政策重點與倡議。

因雙方同意台美數位經濟關係的完整範疇，對經濟及國家安全均具影響，工作小組預計將由美國在台協會（AIT）副處長及台灣國家發展委員會副主委共同主持。

雙方期待，就安全與受信賴5G網絡的佈署，依據「布拉格提案」所揭示的原則，與其他理念相近的夥伴國家合作；透過在第三國舉辦訓練研討會，進行能力建構；並邀集具共同網路安全優先性的夥伴，辦理網路安全演練活動。

基於雙方共識，以既有DEF成果為基礎，台美未來也將續推動「中小企業工作計畫」、「全球合作訓練架構」、「人才循環大聯盟」等，持續拓展台灣與美國之間的數位經濟合作，俾為雙方帶來互惠共榮的果實。

國發會指出，本次台美數位經濟論壇主要聚焦在：如何共同推動佈署安全且受信賴的5G網絡與標準、在第三國進行數位連結及資安合作計畫、推動開放資料經濟、促進跨境數據流通與隱私保護、針對促成負責任的使用人工智慧與物聯網進行政策交流，並確認為實現社會公益而追求創新的共同承諾。

雙方並代表各自的政府，確認支持以下十項政策重點，並發表聯合聲明；同時，也重申以「AIT-TECRO貿易暨投資架構協定（TIFA）」做為台美官方解決貿易議題的主要場域，包括數位貿易相關議題。

一、在與信賴合作夥伴共同開展先進研發，並在理解半導體產業涉及影響一國經濟及國家安全的基礎上，加深半導體產業的整合。

二、支持安全且受信賴5G硬體、軟體及標準的佈署，以維護「布拉格提案」體現之民主與開放市場等共同價值；強調透明與開放的5G架構之價值，並在支持多元化的5G供應鏈方面，更緊密地合作。

三、確認網路安全是數位經濟發展的先決條件，以加強科技產業及其支援之基礎設施的網路安全。此外，透過美國官方「數位連結及網路安全夥伴關係（DCCP）」、台美「全球合作暨訓練架構（GCTF）」及其他機制，積極與第三國合作辦理數位經濟及網路安全之能力建構。

四、促進資料透明、大數據商業模型、開放治理等領域最佳實務的應用，即使可能會衝擊傳統行業，也應採用輕度監管方式，為創新提供發展空間。

五、為AIT-TECRO在數位經濟方面可能達成的協議，尋求法律、管制及行政上的基礎，以符合美墨加協定（USMCA）所設立之標準，並探索建立更高標準的可能性，同時確認參與 APEC 跨境隱私保護規則體系（CBPRs）。

六、推動台美在人工智慧、物聯網及先進機械等產業更緊密整合，同時，在彼此領土之間採取適當控制措施以防止敏感科技的洩漏。

七、為台灣邁向創新經濟，透過台美新創生態系與志同道合之經濟體整合、促進女性創業精神、鼓勵社會和技術創新，以促進在彼此領土內的永續及民主發展。

八、促進台、美和其他志同道合國家間之人才流動、培育及連結。

九、提升網路治理體系的包容、開放及透明，並積極支持多方利益關係人參與。

十、運用一切必要措施，保護包括商業秘密在內的智慧財產權，及加強執行網路防禦之相關法律。

AIT代表團包括美國商務部助理部長Ian Steff，其他成員包括國務院、商務部、聯邦通訊委員會、國際開發署及AIT等。TECRO代表團由國家發展委員會主委陳美伶率領國發會、行政院科技會報辦公室、行政院資安處、國家通訊傳播委員會、經濟部、科技部及TECRO代表參加。美國及台灣業界代表亦參加論壇。