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玉山安永論壇 童子賢：5G帶動電信與零組件商機

2019-12-10 20:19經濟日報 記者程士華／台北即時報導

玉山安永科技論壇今（10）日登場，和碩董事長、台灣玉山科技協會副理事長童子賢指出，未來5G科技將帶動二大產業，第一種是電信服務業，第二種則是相關零組件商機，並且有可能帶動新形態的企業專網。

童子賢致詞時表示，5G、AI、IoT、區塊鏈等科技論壇一場一場開，但並不會太多，必須持續投入討論，才能讓台灣搭上新一波科技趨勢，成為全世界的領先群。

童子賢指出，許多國家都想在2020展開5G商轉，台灣現在才走到招標階段，是受制於客觀條件的限制，因為5G需要的資金投資非常龐大，甚至與舊有的頻段重疊，這都是要去排除的困難，必須持續催促相關的法規、公共政策，並將新的能力內化，才能彌補過去十年、十五年間錯失的主導機會。

童子賢認為，現代人面對5G系統，就像20年前人們面對網際網路，大家都「霧沙沙」，知道它很重要、而且即將到來，但是一開始大家都不成熟，需要一定時間摸索。他認為，未來5G頻段可以用於發展企業專網，有利於大型組織內部整合，國外也不乏這樣的先例，這方面和碩就有可能參採。

國發會主委陳美伶指出，政府在政策、人才與資料開放上也努力跟進，《外國白領人才延攬雇用法》已經訂定，行政院也成立區塊鏈大聯盟，在開放資料應用上，中央政府是坐擁最多資料的單位，逐步在將千筆資料更改為開放格式，提供民間做大數據分析的依據，期許能挹注醫療需求。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，產業的數位化革命到來，衝擊既有的商業模式，新興技術如機器人自動化、人工智慧、大數據及區塊鏈等，正逐步改變人們對生活環境的認知，其便利性也釋放更多的人力從事創新。

安永大中華區數位化諮詢服務合夥人吳顯光表示，商業環境瞬息萬變，公司針對創新領域的投資正在增加，而創新也可以發生在企業內部，從前端到後臺各處。

今年5月加入安永的EY Mtel合夥人黃明威表示，數位科技並不是數位化主角，而是重新改造(Reinvent)商業模式，利用即時數據資訊，企業能將既有商業流程與模組轉型，用來持續改善消費者體驗，譬如運用聊天機器人、AI點餐等創新功能，創造優良使用者經驗及增加顧客互動。

安永企管公司執行副總經理張騰龍表示，破壞性發展的步伐快速，帶來新的風險信任，企業在變動下仍要維持消費者忠誠度，並在市場上取得差異化至關重要，因此領導階層必須優先考慮建立信任設計，以了解潛在風險組合，並有能力提前應對數位破壞。

5G安永童子賢

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