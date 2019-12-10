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轉單加持！電子光學業前十月受僱人數 創八年最大增幅

2019-12-10 19:50經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

受到貿易戰轉單效應加持，主計總處10日指出，今年1至10月電腦及光學製品製造業受僱員工人數年增5,000人，為八年來的最大增幅，表現亮眼。不過，勞動市場仍有隱憂，今年前十月全體受僱員工人數平均795.7萬人，年增僅1.15%，則為十年來最低增幅。

主計總處昨日公布薪資概況。10月全體受僱員工經常性薪資平均為42,060元，年增2.02%，成長率重回2%以上水準；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為46,666元，年增1.6%，除了反應加班工時減少，也顯示廠商發放獎金未如以往積極。

值得注意的是，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，觀察勞動市場受僱員工方面，受惠於貿易戰以來的轉單效應，今年前十月電腦、電子產品及光學製品的受僱員工人數增加5,000人，高於去年的400人及前年的3,000人，為近八年來最大的成長幅度。

至於全體受僱員工人數年增幅創十年最低，潘寧馨則表示，主要是受製造業個別產業因素影響，包括面板、太陽能產業以及機械設備製造業等，今年以來都表現不理想。其中，今年以來的電子零組件製造業，受僱員工人數甚至年減4,000餘人，以致全體人數成長放緩。

此外，反映生產面的加班工時也未見好轉，不僅今年全體受僱員工前十月加班工時平均僅7.8小時，為金融海嘯以來最低；且10月的「製造業加班工時」已連續13個月均為負成長，潘寧馨說，主要是生產面因素影響，製造業加班跟生產有關，工業生產指數呈現年減，會直接影響到製造業的加班狀況。

加班費製造業工業生產指數

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