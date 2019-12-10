藍天：獲北市府捷運工程局函文 雙子星12/17正式簽約

藍天電腦今（10）日晚間公告，接獲台北市政府捷運工程局函文，有關「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」（台北車站雙子星大樓聯開案），將訂於12月17日與本公司之投資公司台北雙星股份有限公司簽約。

藍天指出，本公司之投資公司台北雙星股份有限公司，108年12月10日接獲台北市政府捷運工程局函文通知，有關「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案」，將訂於12月17日上午舉行簽約典禮。

「台北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」先前因原最優申請人南海馬頓團隊，未依契約規定在8月9日前完成新專案公司設立，並與北市府簽訂投資契約，已視同放棄最優申請人資格，並由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

北市捷運局主秘王偉表示，藍天團隊日前已向經濟部提出專案公司申請，經濟部也核准通過，再來就是等專案公司資本額匯入，就算正式成立專案公司，而專案公司在12月16日前繳納約19億履約保證金後，即可開始簽約程序。

王偉指出，由於藍天團隊並非外資公司，不用再經過投審會審議，相關申請程序比較快速，若之後順利完成簽約，會開始討論2個大樓的細部設計，提報都市設計委員會審議，環評和交通維持計畫等也會陸續送審討論；至於開工日期，他強調，最少也仍需1至2年的時間，會繼續努力。