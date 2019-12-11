永豐大戶DAWHO月省千元 小資存錢超有感

整合存款、理財、外幣、證券、信用卡、貸款等創新服務 擄獲年輕族

永豐金控旗下永豐銀行與永豐金證券響應「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」，以「健康」、「智能」、「開放」三大主題，結合時下最受年輕人喜愛的跳舞機及網美牆，打造多樣化的金融科技服務體驗，吸引不少民眾前往，展現「大戶DAWHO」數位帳戶的高人氣。

永豐「大戶DAWHO」了解年輕世代的需求，從樂、行、食、玩四大面向創造數位金融場景化，整合存款、理財、外幣、證券、信用卡、貸款等六大核心功能與創新服務，打造市場等極具競爭力的優惠。包括不綁條件，直接新台幣100萬元內活存1.1％高利、每月的16次跨行轉帳免手續費，推出半年成功擄獲年輕族群，贏得高度青睞與迴響。

「大戶DAWHO」秉持「先讓自己心動，才有辦法讓人感動」理念，傾聽年輕世代聲音，改變傳統銀行思維，與公司年輕世代員工一起腦力激盪，推出數位優惠生活圈，舉凡線上影音Netflix，Spotify、外送Foodpanda，Uber Eats及旅遊行程票券等平台，只要結合大戶帳戶＋信用卡，就有高達5~8%指定通路現金回饋，為客戶花錢就能存錢，不委屈生活品質；想要投資但沒有足夠資金或經驗該怎麼辦？只要新台幣100元就能輕鬆申購指定大戶基金，免收申購手續費，加速財富累積，創造更好的自己。

2020農曆春節來得早，「大戶DAWHO」持續優化貸款流程，推出「大優貸」！量身打造優惠利率與最高500萬元額度，透過網路完成申請，資金24小時快速到手。還能隨借隨還免綁約，運用更靈活。有資金需求的民眾，只要在家動動手指就能快速取得資金。請上網搜尋「大戶 大優貸」