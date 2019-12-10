國人10月總月薪跌破5萬元 較上月減少5.44%

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 主計總處今公布10月工業及服務業薪資統計結果，其中本國籍全時員工經常性薪資平均為4萬4320元，較上月小幅增加0.41%；但若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬9169元，近5個月首度跌破5萬元，較上月減少5.44%。主計總處表示，主要是部分廠商9月發放獎金與紅利影響。

根據主計總處公布，10月底工業及服務業全體受僱員工人數為799萬7000人，其中本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬4320元，年增1.98%。藝術、娛樂及休閒服務業因本月業績較佳，月增2.21%較高，營建工程業則因本月工作日數較多而增1.70%；另金融及保險業因按月績效獎金減少，月減1.20%。

但若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬9169元，年增1.70%，但卻較上月減少5.44%，也是從今年5月起首度跌破5萬元。主計總處表示，總薪資平均較上月減少，主要是部分廠商9月發放績效獎金及員工酬勞、紅利，其中電腦、電子產品及光學製品製造業，受部分廠商9月發放員工酬勞影響，月減24.07%較高，另金融及保險業亦減11.07%。

另10月全體受雇員工，含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工，經常性薪資平均為4萬2060元，較上月增加0.45%，較上年同月也增2.02%；非經常性薪資4606元，較上月減少38.20%，較上年同月也減2.08%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為4萬6666 元，較上月減少5.39%，較上年同月則增1.60%。

今年1至10月本國籍全時員工平均經常性薪資4萬4027元，較上年同期增加2.26%，總薪資較上年同期增加2.15%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.75%，實質總薪資年增1.64%。

工時部分，10月全體受僱員工總工時平均為176.2小時，較上月增加13.0小時，較上年同月1.3小時。今年1到10月總工時平均為167.8小時，較上年同期減少0.6小時，其中正常工時、加班工時均較上年同期減少0.3小時。