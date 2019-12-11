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王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22%現金回饋

2019-12-11 00:00文／ 孫中英

邀消費者選擇對環境友善產品，透過綠色消費行動為地球盡一份心力

為支持綠色消費理念，王道銀行（O-Bank）即日起推出「綠色消費力@王道」活動，邀請消費者一同加入綠色消費行列，購買對環境和社會友善的產品。即日起至2020年4月30日，只要持王道銀行簽帳金融卡在「綠色消費力合作品牌」指定店家刷卡消費，王道銀行即加碼4.22%現金回饋，以呼應4月22日世界地球日倡導環境保護觀念。

王道銀行表示，綠色消費理念是倡導消費者進行有意識的消費，選購產品時應考量產品對生態環境衝擊；民眾若能選擇對環境友善的產品，在日常生活中便可輕鬆實踐綠色消費理念。

王道銀行是台灣第一家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，長期耕耘企業社會責任並投入永續經營，希望藉由推行「綠色消費力@王道」活動，邀請消費者一同透過綠色消費行動來改變社會，讓每一次花費都能為世界盡一份心力。

即日起至2020年4月30日，消費者持該行簽帳金融卡在「綠色消費力合作品牌」指定店家刷卡消費，王道銀行即加碼提供4.22%現金回饋，當月登錄就能獲得當月加碼回饋，每月限額5,000名。但在不鼓勵過量購買前提下，加碼回饋上限為每人每月新台幣100元。今年底前使用王道銀行簽帳金融卡刷卡消費，還可獲得不限通路最高國內1.3%、國外1.8%的現金回饋。

此外，今年底前在王道銀行開戶，更可獲得新台幣20萬元內、6個月活儲年利率高達1.85%優惠，開戶次月底之前刷卡消費滿新台幣2,000元，可額外獲得新台幣200元現金回饋。

王道銀行還表示，該行一向積極支持B型企業與社會企業發展，此次「綠色消費力合作品牌」也都是B型或社會企業；包括綠藤生機、鮮乳坊、勝利廚房、茶籽堂、綠然能源、掌生穀粒、直接跟農夫買、繭裹子、格外農品、臺灣藍鵲茶、可樂穀、2021社會企業、台灣好漁、芙彤園、講茶、鹿窯菇事、共生藻旅行社、大愛感恩科技、樂芽、源天然、杉林布包、菜奇芽等企業。

圖／王道銀行 提供
圖／王道銀行 提供
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