實質薪資倒退16年 薪水追不上物價漲幅

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 主計總處今（11）日公布薪資概況。若考量物價因素，今年1~10月的「實質性經常性薪資」平均為40,763元，仍然追不上16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,893元，顯示薪資成長幅度趕不上物價攀升的速度。

主計總處指出，從2003年的1至10月到2019年同期，觀察名目薪資與物價的成長幅度，過去這16年來，名目薪資成長了20.22%，但卻追不上同期間消費者物價指數（CPI）的成長幅度20.61%，以至於薪資水準倒退16年。

觀察10月薪資數據，全體受僱員工經常性薪資平均為42,060元，年增2.02%，成長率重回2%以上水準；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為46,666元，年1.6%。

就行業別經常性薪資變動觀察，藝術、娛樂及休閒服務業因10月業績較佳致月增 2.21% 較高，營建工程業則因工作日數較多而增1.7%；另金融及保險業因按月績效獎金減少，月減1.2%。

總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商9月發放員工酬勞（紅利）影響，月減 24.07%較高，另金融及保險業亦減11.07%。

累計1至10月本國籍全時員工平均經常性薪資44,027元，較去年同期增加 2.26%，總薪資較去年同期增加2.15%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.75%，實質總薪資年增1.64%。