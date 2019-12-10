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10月經常性薪資42,060元 年增2.02%仍不及16年前水準

2019-12-10 16:15經濟日報 記者林于蘅／即時報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
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主計總處今（11）日公布10月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為42,060元，年增2.02%，成長率重回2%以上水準；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為46,666元，年增1.60%。

就行業別經常性薪資變動觀察，藝術、娛樂及休閒服務業因本月業績較佳致月增 2.21% 較高，營建工程業則因本月工作日數較多而增1.70%；另金融及保險業因按月績效獎金減少，月減 1.20%。

總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商9月發放員工酬勞（紅利）影響，月減 24.07%較高，另金融及保險業亦減 11.07%。

累計1至10月本國籍全時員工平均經常性薪資44,027 元，較去年同期增加 2.26%，總薪資較去年同期增加2.15%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.75%，實質總薪資年增1.64%。

若考量物價因素，今年1至10月的「實質性經常性薪資」平均為40,763元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,893元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資物價

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