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工研院組雷射源「國家隊」 要搶攻百億以上市場

2019-12-10 14:40聯合報 記者周宗禎／即時報導

工研院號召華信光電、龍彩科技、友嘉科技及中科院材料暨光電研究所等國內13個重要自主雷射關鍵組件及雷射源廠商，今天成立「國產自主雷射源產業大聯盟」，希望透過聯盟平台，串接國內雷射設備及服務，拓展國內雷射產業應用，搶攻高達百億元以上的市場商機。

工研院指出，「雷射源產業大聯盟」是因應全國雷射產業成長，帶動國內雷射及加工設備需求殷切，在經濟部技術處專案支持下成立，大會在工研院南分院六甲院區舉行，除廠商與學研單位，還有業者在現場設攤，展示在雷射光源相關技術設備，向參觀人士解說。

經濟部技術處羅達生處長表示，國內雷射關鍵組件及系統，經科技專案計畫補助法人與業者投入研發，已帶動「雷射光谷」產業生態系形成，並逐步落實雷射關鍵組件與系統的自主國產化。

尤其雷射加工與設備的市場規模每年達到4200億元，雖然目前台灣相關雷射產業自主率只七成，但每年也需從國外進口兩百億元相關設備材料，希望大聯盟成立能穩定供應國內市場需求，達到「源頭自主」，也能搶攻國外市場。

工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海指出，博盟科技是工研院衍生新創公司，新產品三奈米光纖雷射源近年已順利打入日本、大陸、英國及美國等雷射設備業市場，還有東台集團等公司，也都有優良的雷射光纖相關技術，希望透過「大聯盟」組成，協力共同發展安全、穩定與具競爭力的自主雷射，打通台灣雷射產業的任督二脈。

業者在現場設攤，展示在雷射光源相關技術設備，向參觀人士解說。記者周宗禎/攝影
業者在現場設攤，展示在雷射光源相關技術設備，向參觀人士解說。記者周宗禎/攝影
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工研院號召華信光電、龍彩科技、友嘉科技等國內13個重要自主雷射關鍵組件及雷射源廠...
工研院號召華信光電、龍彩科技、友嘉科技等國內13個重要自主雷射關鍵組件及雷射源廠商，成立「國產自主雷射源產業大聯盟」。記者周宗禎/攝影
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工研院大聯盟光纖

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