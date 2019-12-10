中美貿易大戰台商回流 徐國勇：台灣現在沒五缺問題

內政部長徐國勇上午參加嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程動土典禮，針對中美貿易大戰，台商回流現象表示，現在投資台灣正是時候，不缺地，不缺水，不缺電，不缺人才及人力，沒有「五缺」問題，內政部對人才來台抱持開放立場，另針對人力，內政部正與勞動部研究中等技術人才來台灣相關問題。

馬稠後產業園區動土典禮，部會首長只有徐國勇到場，因產業園區土地審定開發主管機關是內政部，徐國勇誇讚嘉義縣歷經前縣長陳明文、張花冠，到現任縣長翁章梁，一棒接一棒合作開發，他說，馬稠後產業園區開發面積共434.78公頃，後期動工開發，適因應中美貿易大戰，台商回流需求土地。

徐國勇說，馬稠後後期開發，正好提供台商回流用地，現在是投資台灣最好時期，不缺地，不缺水，不缺電，不缺人才及人力，嘉義縣產業型態被形容為「三低一高」:低薪，低產值，低收入，就業員工高齡，現在因馬稠後產業園區開發，將轉型為現代「三低一高」:低汙染，低耗能、低耗水，高產值。

馬稠後後期園區，由縣府與台糖合作開發，明年2月標售產業用地，111年完成公共設施，113年完成開發；台糖董事長陳昭義說，後期開發與一期開發方式協議價購及區段徵收不同，共同開發完成，台糖可獲分配百公頃產業用地，招商只租不售。