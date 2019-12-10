2019年台美數位經濟論壇 川普就任後首次召開

美國川普總統就任後首次召開2019年「台美數位經濟論壇」，台美政府間高層次的數位經濟政策交流，確立在既有的基礎下，持續推動及深化數位經濟領域的相關合作。美方AIT處長酈英傑指出，台美雙方未來合作重點，包括持續推動台美中小企業合作計畫；鼓勵創新與創業活動；深化「全球合作訓練架構（GCTF）」的合作，讓台灣數位經濟、5G等發展的成功經驗，可以與全世界分享；建立人才網絡，加速雙方人才的交流。

2019「台美數位經濟論壇」（Taiwan -U.S. Digital Economy Forum, DEF）今（10）日於國發會召開，論壇由國發會與美國在台協會（AIT）共同舉辦，由國發會主委陳美伶及美國商務部代理助理部長Ian Steff分別率台美雙方相關單位代表出席。

國發會表示，DEF為台美政府間高層次的數位經濟政策交流平台，2015年及2016年分別在台北及美國華府舉行，但本次會議則是美國川普總統就任後首次召開，於國發會進行會議。

美方代表團團長商務部代理助理部長Ian Steff表示，數位創新帶來許多機會與挑戰，其中，最大的挑戰來自各國不符時代需求的創新規範及貿易規則；而促進跨境數據流動及強化隱私權保護，亦為亟需關注之重點。

Ian Steff指出，鑒於該等挑戰均非單一政府或企業所能獨自因應，爰國際間的共同合作至闗重要，如：2018年台灣加入APEC跨境隱私保護制度（CBPR），即為美國及台灣間之重要合作證明。

Ian Steff說，台美業者於5G、IoT、大數據分析等創新技術發展有諸多合作經驗，不僅可作為其他新興國家之良好典範，亦可為未來的創新革命奠定堅實基礎。

酈英傑並表示，DEF作為台美間數位經濟之高層次對話平台，為實現雙方共同的亞太願景做出重大貢獻。台美雙方過去在半導體及ICT產業的合作，在打造受信賴的供應鍵及商業機密與智慧財產權保護等議題上，均取得重大進展。

酈英傑強調，台灣與美國在新創與創業方面是天生的夥伴，雙方亦展開在縮減數位落差、5G、IoT及人才交流等方面的合作。

陳美伶則指出，目前全球需要面對四大數位經濟課題，即一、確保5G通訊的安全、可靠與信任，二、確保「AI +IoT」的效益大於風險，三、確保數據治理的一致性與有效性，以及四、確保網路的開放、自由與安全，並強調唯有透過各國攜手合作，採取共同行動，積極因應各大課題，方能促成更開放、更安全、更包容的數位經濟發展。

陳美伶說，台美雙方透過DEF平台，已在數位貿易與投資、創新創業、智慧科技、網路安全、數位包容性及女性經濟賦權等領域展開廣泛合作；同時，美方亦積極協助我參加「APEC跨境隱私保護規則體系」（Cross-Border Privacy Rules System, CBPR）等跨國數位經濟合作架構，深化彼此實質經貿關係。