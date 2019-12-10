拚經濟不是空口說白話 蔡英文馬稠後園區動土釋利多

總統蔡英文近中午參加嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程動土典禮說，拚經濟，加速產業升級，不是空口說白話，現在產業園區「廠在擴，地在蓋，人在進」，馬稠後後期將在2024年完成開發，預估會有300家廠商進駐，年產值上看800億元，創造2萬個就業機會，嘉義縣轉型農工大縣。

蔡英文致詞全部照稿念，只有短短5分鐘，述說馬稠後產業園區開發，從前縣長陳明文、張花冠，到現任縣長翁章梁，一棒接一棒，她半年前才來視察，縣府很有效率，現在就舉行開發動土典禮。

園區以「智慧健照護」及「智慧精密機械」做兩大發展主軸，還規畫全國唯一智慧健康照護園區，嘉縣將從農業大縣轉型工農大縣，未來成為發展智慧健康照護科技及智慧機密機械產業重鎮，加速台灣產業升級 。

蔡英文特別提到翁章梁曾任社會局長，因應嘉縣老人比率全國居冠，馬稠後後期成立90公頃智慧健康照護園區，推動長照照護相關產業，到照顧產業人力招募教育訓練服務，特別是科技含量較高設備與工具研發製造，是園區發展目標產業。

蔡英文致詞後，與內政部長徐國勇、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴，前縣長張花冠及台糖董事長陳昭義等來賓，焚香祝禱開工順利，接著共同持鏟。徐國勇說，台商回流，現在投資台灣正是好時機，沒有「五缺」問題。