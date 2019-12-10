福衛七號升空近半年 釋出首波大氣觀測資料

升空近半年的氣象衛星福衛七號，今天開始提供試用大氣掩星觀測資料下載，首波提供今年10月到12月8日的資料，23日起將可取得取得下載當週起算，前兩週的資料。

由台灣與美國共同合作的福爾摩沙衛星七號，今年6月25日發射升空後，兩國的科學團隊持續合作執行資料校正與驗證工作，確保資料品質。經過5個多月的努力，福衛七號今天起開始對外提供試用大氣掩星觀測資料。

國家實驗研究院太空中心表示，全球的氣象作業中心及研究單位均可經由台灣資料分析中心網站（https://tacc.cwb.gov.tw/v2/download.html）下載，首波釋出的福衛七號的大氣掩星觀測資料，內容為今年10月到12月8日，國研院太空中心說明，從12月23日起，可以取得下載當週起算，前兩週的資料。

國研院太空中心表示，福衛七號星系的6枚衛星是由該中心負責運轉，主要的任務酬載「全球衛星導航系統無線電訊號接收器」所觀測到的地球大氣與電離層原始數據，由位在中央氣象局內的台灣資料分析中心（TACC）進行快速解算，在最短時間內產製精準的溫度、濕度和電子濃度等氣象資訊。

中央氣象局提到，從7月16日接收到福衛七號第一筆掩星觀測資料後，立刻應用於數值預報系統的改善評估，並且針對資料品質進行檢核。中央氣象局進一步表示，配合福衛七號在中、低緯度的觀測特性來優化系統效能，將觀測資料應用於鋒面、熱帶低壓與颱風等劇烈天氣系統及電離層太空天氣的監測和預報能力。

國研院太空中心說明，台灣與美國的科學團隊將依使用者的回饋改進資料品質，為明年資料正式公開預做準備。在明年正式提供觀測資料後，將可立即納入作業系統中，為掌握極端天氣、氣象防災應用及通訊評估等，提供更為精細的資訊服務。