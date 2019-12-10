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「中火之戰」13日再開打？台電已遭開罰8,800萬元

2019-12-10 12:20經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

台中市政府和台電公司之間的「中火之戰」，12月13日恐再開打！12月3日台中市長盧秀燕邀集中部7縣市首長舉行空汙治理緊急會報，並以違反空汙法開罰台電300萬元，並限期10日改善，要求台電需於12月13日前完成改善，如不改善將按次處罰，甚至不排除撤照。

眼見改善期限即將屆滿，台電今（10）日表示，已於12月6日去函台中市環保局，請其明確告知「完成改善」的具體意涵。不過，台電表示，至今尚未收到台中市環保局的明確告知該如何「完成改善」，難道就這樣等著12月13日又要再接一張罰單嗎？

台電發言人徐造華指出，12月3日遭開罰當日累積用煤量已達1,118萬噸，當日是6部機運轉，已經超過台中市政府所謂的1,104萬噸，而12月8日累積用煤量約1,128萬噸，且用出去的煤也不可能收回，所以才去函請教台中市政府該如何改善？至於會不會12月13又再接到一張新罰單，這不是台電能夠控制的，但若真的發生，台電依舊會採取行政救濟。

台中市政府對中火造成的空汙與水汙，已開罰8,800多萬元，創下國營事業開罰最高紀錄。對此，徐造華表示，火力電廠非空汙元凶，空汙問題應該要全面治理，不是僅將矛頭指向台中電廠，台電也正努力推動三階段環保改善，透過短期降載、中期環保改善，長期新增燃氣機組，為空品盡心力。

徐造華表示，穩定供電仍是首要前提，針對各界關切減煤進程，台電也持續自主減煤，但台電認為，從管末加強排放處理，才是正本清源之道，因此台電採取三項措施。

首先是擴大降載，今年9至11月台電燃煤機組降載減發度數為去年的4.1倍。其次則採用最新超超臨界燃煤機組，透過提高熱效率，可減低用煤量，再搭配先進環保設備，排放幾乎接近燃氣機組排放標準。

最後則是針對既有機組加強環保防制設備，以台中電廠來說，自營運以來投入139億元資金從事防制設備改善，106年起更投入431億元推動空氣污染控制設備工程。

台電說明，透過三項減排措施，包括台中電廠在內的台電所有燃煤電廠，近年來排放量均大幅下降。台中電廠今年排放量預計將比101年減低49%，此外，台電所有燃煤電廠總排放量預估今年也較101年減低52%。

台電電廠環保

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