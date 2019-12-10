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改善期將至 台電函中市：請告知「完成改善」具體意涵

2019-12-10 11:44聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中火力發電廠。圖／台中市政府提供
台中火力發電廠。圖／台中市政府提供
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中火之戰12月13日恐再爆發！台中市長盧秀燕上周宣布因台中火力發電廠超過生煤使用量，依違反空污法開罰300萬元，並要求需於12月13日前完成改善。台電6日去函請其明確告知「完成改善」的具體意涵，迄今尚未收到回覆，台電官員表示「難道3日後再接一張罰單嗎？」台中市府環保局表示，12月9日才收到台電公文，將依行政程序函覆台電。

台中市長盧秀燕12月3日召集中部藍營七縣市首長，舉行區域治理緊急會報，現場宣布中火生煤使用量已超過標準，開罰300萬元，限期10天改善，不改善將按次開罰，不排除撤銷一到兩張操作許可證。

台電12月6日去函請台中市府環保局明確告知「完成改善」的具體意涵，尚未收到環保局明確告知如何「完成改善」。台電官員表示，「難道就這樣等著12月13日又要再接一張罰單嗎？」

台中市府環保局表示，中火空汙影響市民健康，市府依《空氣污染防制法》、《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》、《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》等法令，針對目前中火生煤用量已超出今年額度1104萬噸，開罰300萬元，並限期改善，於法有據。

環保局強調，依法行政，台電用電確有餘裕，再加上冷氣團來襲，用電大減仍不減煤，環保局一定嚴格執法，捍衛中部人民健康及保障環境正義。至於台電公文來文，環保局12月9日才收到公文，將依行政程序函覆台電。

台中市長盧秀燕12月3日召集中部藍營七縣市首長，舉行區域治理緊急會報，現場宣布中...
台中市長盧秀燕12月3日召集中部藍營七縣市首長，舉行區域治理緊急會報，現場宣布中火生煤使用量已超過標準，開罰300萬元，並限期10天改善。 記者洪敬浤／攝影
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台電環保罰單

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