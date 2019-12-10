貿易談判時晴時雨 高收債資金加速流入

美國總統川普對貿易協議的態度搖擺，市場時而擔憂時而樂觀，加上油價在石油輸出國家組織OPEC進一步減產下走高，綜觀市場主要債種，美國10年期公債殖利率震盪走高，公債、投資等級債下跌，高收益債與新興主權債則以微幅上漲作收，從資金流向的角度來看，過去一周高收債資金有加速流入的狀況。

安聯投信指出，川普曾表示不急於在選前與中國簽署協議，引發市場下挫、公債殖利率下滑，然而，川普又改口與中國協商進展順利，讓市場反彈、公債殖利率上揚，貿易談判時晴時雨，讓美國10年期公債 殖利率單周上揚4個基本點，收在1.81%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，上周先受美中貿易談判出現不利消息以及因人權問題 ，緊張情勢升高，但隨後又傳出貿易談判進展順利，風險債先跌後漲，整周表現則接近平盤。全球高收益債指數上漲0.17%，利差擴大2點；美高收則上漲0.18%。

市場除了隨川普搖擺，IHSMarkit公布歐元區10月綜合採購經理人指數PMI最終值持穩於50.6，高於初估值50.3，經濟出現築穩的跡象；這也讓德國10年期公債殖利率單周走揚；全球投資級公司債則下跌。

謝佳伶指出，在債券市場中，高收益債傳統上雖在波動度及違約風險上令部分投資人卻步，然而，若嚴控風險，仍可挑選出相對穩定，且能提供優質息收的債券標的，以美國短年期高收益來說，便有三大特點：一、抗跌力佳，大幅修正的機率甚至比公債還低；二、單月正報酬率高；三、讓投資人以投資級債的波動，追求近乎於全球高收益債的報酬機會，而在操盤上，謝佳伶以「保護為先」、「瞄準收益區間」為目標，偏好低景氣循環公司，藉此追求優異的風險報酬。