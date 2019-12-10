電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

我國11月進出口雙雙由負轉正，為13個月來最佳表現；圖為高雄港貨櫃作業情況。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在電子科技產品出口帶領下，我國十一月進出口雙雙由負轉正，其中出口達二八五點八億元，為十三個月來最佳表現，成長百分之三點三，中止連兩黑。財政部統計處長蔡美娜表示，出口將「走出隧道」，轉呈平緩上升，預期十二月出口維持正成長。

蔡美娜表示，十一月出口轉正主要受惠轉單效應、提前拉貨潮、５Ｇ通訊等新興需求湧現等三大因素。不過，貿易戰依然是影響出口的主導因素。我國全年出口規模確定無法達到去年的水準，負成長成定局。

財政部昨天公布十一月我國出口達二八五點八億美元，創歷年同月次高，年增百分之三點三；進口二四三億美元，年增百分之五點八。累計今年前十一月出進口分別為二九九八點五億美元及二五八八六億美元，較去年同期衰退百分之一點九及○點九。

觀察十一月出口表現最佳的是資通與視聽產品及電子零組件，分別創史上新高及次高，各年增百分之廿二點七及十點一。累計前十一月資通與視聽產品出口、對美出口以及資本設備進口，都提前在十一月就超越歷年水準。

值得注意的是，受美中貿易戰提前拉貨潮影響，蔡美娜指出，十一月對美出口創史上第三高、呈現兩位數成長，累計今年前十一個月，對美出口已突破四百億美元、提前刷新歷年紀錄；對日出口也創歷年同期新高。對東協則因礦產品輸出減少，年減逾一成。對大陸出口也呈現成長，主要是中國大陸因春節較早，提前備貨所致。

十一月半導體設備購置則激增一點六倍，主要資本設備進口呈現「跳躍性」成長，強勁上揚百分之六十六點三、跳躍性成長，規模值創次高，創九十九年十月以來最大增速。蔡美娜表示，明年轉單效益延續加上５Ｇ需求看好，包括台積電及聯發科等大廠都擴大資本支出，顯示有明顯的訂單需求，有助明年出口表現。