工程會：協調砂石供需價格 各地供需穩定、無虞

行政院公共工程委員會今（9）日邀請相關業者與機關溝通協調砂石與混凝土供需及價格問題，並討論因應措施。經濟部指出，目前台灣各地區砂石市場整體上呈現供需穩定狀態，北部地區砂石已藉東砂北運、中砂北運、礦區碎石等多元措施支應，目前市場供料尚屬穩定。

交通部則表示，有關台北港碼頭配合東砂北運政策及符合公共利益的港務規劃情形，經台灣港務公司已修正的短期振興專案，讓東砂可順利使用台北港碼頭，以供應北部砂石料源。

工程會主委吳澤成表示，有關預拌混凝土公會反映地域性供料調整問題，已請經濟部水利署針對河川疏濬料源的地域性及相關運輸成本等因素，務實檢討河川疏濬砂石採固定價格申購機制及管理制度，並訂定合理之申購價格，以符合業者實際營運狀況的需求。

吳澤成特別向業者提出要求，表示業者務必自律及遵守相關制度，以避免不法情事發生，另外，針對飛灰、勞工及環保等議題，已要求經濟部、勞動部與環保署提供必要之協助。

吳澤成指示，政府各部門務要確保料源供應穩定，與相關業者共同維護市場交易穩定秩序，不宜預期原物料短缺惜售，反形成供需失衡、物價波動，更不得有違反公平交易法之情事，盼透過本次會議，消除上下游相關業者預期心理，使公私部門各項投資建設繼續順利推動，促進經濟發展。