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陳其邁：新全民防衛動員準備綱領通過 成國安最堅強後盾

2019-12-09 19:30經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院副院長陳其邁今（9）日表示，行政院通過「110-111年全民防衛動員準備綱領」，未來幾年動員重點工作已有明確依據，他指示各單位應隨時思考可精進、創新之處，以嚴謹、細心的態度，貼近民眾想法來制定、執行各項動員政策，爭取民眾支持，也讓動員成為保障國家安全的最堅強後盾。

陳其邁主持「行政院動員會報108年度會議」時表示，「全民防衛動員準備法」已於今年6月19日完成修正並由總統公布。他強調，中國大陸從未放棄武力犯台想法，各部會及地方政府絕對不能掉以輕心，務必落實各項動員整備，才能及時支援作戰，保障國民生命財產安全。

陳其邁表示，動員任務平時積儲總體戰力，協助災害防救；戰時則統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難需求。他舉例，我國今年經歷利奇馬、白鹿颱風、南方澳大橋斷裂等事故，有賴各部會與國軍部隊同心協力，才能有效降低災損，快速完成復原工作，讓民眾儘速回歸原本安穩的生活。

行政院副院長陳其邁出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」。圖／行政院...
行政院副院長陳其邁出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」。圖／行政院提供
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陳其邁聽取經濟部「油氣動員準備及應變機制」報告後，表示肯定經濟部積極推動各項油氣動員準備及演練，並建立應變機制；他指示經濟部督導台灣中油及台塑石化公司，持續掌握油氣生產調度與輸送儲存設施安全管理，增加油氣動員演練場次，以確保供應穩定無虞。

針對交通部所提「遙控無人機動員編管作業規劃」報告中，「民用航空法」有關「遙控無人機專章」將於明年施行，陳其邁表示無人機發展及運用對未來各部會施政均有重大影響，專章實施後，政府機關構、學校或法人所有的遙控無人機應依規定辦理註冊。

陳其邁指示，民航局應具體掌握我國遙控無人機持有數量及操作人員等狀況；涉及軍事相關的登記註冊，可研議分級管理。此外，為配合作戰需求，民航局應與軍方共同研議遙控無人機運用範疇，據以納入相關辦法修正內容。

行政院指出，今日會議並通過的「110-111年動員準備綱領」，將於明年1月31日前頒行，供中央部會及直轄市、縣市政府動員會報，據以策訂110、111年度動員準備計畫。

行政院表示，藉此，以瞭解各單位動員工作整備內容與成效，讓未來動員重點工作有明確依據，同時藉由各與會單位踴躍提出意見、共同研討，發揮群策群力精神，讓動員準備工作更加精進與務實。

無人機陳其邁經濟部

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