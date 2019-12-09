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多頭能持續多久？基金經理人：要觀察三指標

2019-12-09 19:21經濟日報 記者張瀞文／即時報導

今年以來，全球主要股債市普遍上揚，大多數股票與債券基金繳出正報酬。多頭能持續多久？基金經理人指出，要觀察年底前波動性上揚的風險、消費動能與企業買回庫藏股力道等指標，建議以多元資產配置基金降波動。

摩根士丹利環球平衡收益基金經理人漢姆斯通（Andrew Harmstone）表示，統計顯示，VIX通常在12月出現周期性上揚，時間點則取決於風險事件。目前已知的風險事件包括15日是決定中國關稅的截止期限、美國政府預算案再度到期、脫歐引發英國大選、彈劾川普的投票等。

漢姆斯通表示，另外，全球製造業與全球企業投資疲弱，市場擔心是否會擴散到非製造業。川普執政後，民間消費及政府支出為美國經濟成長的主要來源，未來需密切追蹤民間消費的及企業支出的成長力道。

由於未來政策不確定性仍高，加上即將到來的美國總統大選，將使企業在投資方面的支出更審慎。摩根士丹利投資管理估計，企業買回股票成長率每下降1%，代表美國企業每股獲利平均下降0.3%。儘管目前美國經濟情勢仍穩定，但如果企業在股票回購活動不如以往積極，將較不利美股。

駿利亨德森投顧指出，2009年以來，美國企業利用低利率回購股票的金額高達3.7兆美元，也推升股市大漲。但如果趨勢反轉，可能對2020年投資結果帶來極大影響。因此，如果在投資組合中加入另類資產，能分散報酬的來源，且可望帶來長期效益。

駿利亨德森投顧表示，美股今年表現優於全球主要股市，但在2020年，可注意其他區域，例如目前投資人普遍看壞的歐股，以及受惠於貿易戰的中國以外亞洲市場。投資人最好進行全球多元配置，特別是能不斷創新、透過併購有效降低成本、掌握其他成長動能、並符合ESG投資原則的優質企業。

川普製造業美國經濟

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