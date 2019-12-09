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專家：關稅加徵期限將至 人民幣匯率料量縮整理

2019-12-09 19:01經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋9日發表人民幣市場周評指出，疲弱的美元指數雖為人民幣提供一定支撐，但上周五(6日)最新公布的11月非農就業數據大好，美指可望於本周逐步走強，後續一旦貿易協議負面消息再度襲來，恐不利人民幣走勢。

展望後市，本周關注重點為12月15日的關稅加徵，市場屏息等待，預估第一階段協議遞延可能性較高，關稅加徵亦有望推遲。

上周初美國總統川普拋出新議題，表示貿易協議可能會延至美國大選過後，此言一出震撼市場，離岸人民幣一度重貶逾400點；尤其在美國眾議院又通過新疆人權法案後，市場對貿易協議是否可如願簽屬打上問號。

但隨後中美貿易出現戲劇性轉折，雙方同時表示溝通順暢，並已舉行過電話會議，人民幣在樂觀情緒簇擁下從低點反彈，在岸離岸匯價連三日走揚，離岸人民幣周線更由貶轉升。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約49點，收在7.0246元，升值幅度0.07%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約25點，收在7.0350元，貶值幅度0.04%。目前人民幣匯率主要仍受貿易協議進展而反覆，短線上震盪幅度可能擴大。

境內貨幣市場方面，在擾動因素少且沒有逆回購到期壓力等因素下，月初利率明顯回落，除了1個月因期限跨年而有所上揚外，其他各主要回購利率下跌15至80個基點不等，整體流動性尚稱充沛。

而在公開市場方面，逆回購交易維持空窗，而市場矚目的中期借貸便利(MLF)利率雖維持不變，但增量續做超乎市場預期，總金額人民幣3,000億元，增量1,125億元，累計單周淨投放1,125億元。

與去年同期相比，人行未進行28天期逆回購操作，反而以更長期限的MLF作為調控工具。此舉顯然與寄望透過增大MLF操作頻率、規模來強化長期資金成本下行有關；另一方面，由於明年春節時間較早，較長期限的資金投放也可望一舉舒緩跨年與春節時期的資金緊張。

至於境外市場，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)除了隔夜利率稍有下滑外，其他期限變動不大，時序邁入年底，多數歐美國家開始休假，預估交投將轉趨清淡。另外，今年境內持續開展長期限的資金投放，預估年底前利率水準將不如往年緊張。

專家指出，一旦貿易協議負面消息再度襲來，恐不利人民幣走勢。(歐新社)
專家指出，一旦貿易協議負面消息再度襲來，恐不利人民幣走勢。(歐新社)
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人民幣匯率跨年

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