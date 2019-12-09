提前出貨潮啟動！我國11月出口轉正 年增3.3％

財政部統計處今天公布11月海關進出口貿易統計，受惠於廠商持續擴增在台產能、美國12月加徵關稅引發提前出貨潮，以及5G通訊等新興商機發酵，11月出口 285.8 億美元，創歷年同月次高，年增3.3%；進口 243.0 億美元，年增 5.8%，其中由半導體設備購置帶動的資本設備強勁上揚 66.3%，創99年10月以來 最大增速。累計1至11月出口較上年同期減1.9%，進口減0.9%。

11月主要貨品出口中，資通與視聽產品、電子零組件出口規模分別創歷年單月新高、次高，各年增22.7%、10.1%，礦產品受國際油價下跌及部分煉油設備定檢歲修影響，出口劇減27.9%，塑化、基本金 屬及其製品續因原物料行情走軟及需求力道不足，各減 9.0%、6.5%。

11 月主要市場中，對美國、中國大陸與香港、日本出口表現較佳，分別年增16.9%、8.0%、5.2%，對東協因礦產品輸出減少，年減10.8%， 對歐洲出口受德國景氣走緩拖累，亦減 2.5%。

展望未來，統計處表示，今年以來美中貿易關係起伏不定，高度不確定性壓抑國際終端需求及原物料行情，牽制我國出口連 3 季走低，惟隨全球供應鏈加速重組，廠商調升在台產能配置之趨勢延續，加以5G通訊發展進程優 於預期，國內半導體設備進口已連3月大幅擴增，顯示電子相關產品未來商機可期，我國出口可望自第4季起終止跌勢，轉呈平緩上升。