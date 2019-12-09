廣錠攜手美國普威、日本村田 搶攻全球儲能商機

隨著能源轉型加速、再生能源裝置持續成長，儲能被視為電網調節重要的輔助工具之一，因而帶動了各個應用場域中，儲能的機會與需求，為搶攻在快速發展中的儲能商機，工業電腦廠廣錠科技今日宣佈，與美國普威及日本村田三家廠商進行合作，將利用彼此的優勢以能在儲能市場中佔有一席之地，結合台灣製造優勢、日本電芯技術與美國龐大市場。

普威(Powin Energy Corp)是總部設於美國波特蘭的儲能系統開發廠商，在 Energy Storage Systems(ESS)的設計、製造及售後服務已默默耕耘長達 28 年，根據 Navigant Research Leaderboard 在 2019 年統計結果，普威在 Utility-Scale Energy Storage Systems 規模是位居全球第五大供應商。

村田(Murata Manufacturing Co., Ltd.)是全球被動元件積層陶瓷電容(MLCC)龍頭，在 2016 年接棒 Sony 電池事業部門後，正式跨足固定式儲能設備和電動車電池領域，2019年依靠自身耐高溫技術使得電池事業部轉虧為盈，甚至研發出擁有業界最高電池容量 的全固態電池，並預計將在 2021 年 3 月底前進行量產，月產量預估約 10 萬個。

廣錠科技(iBASE GAMING INC)是台灣上櫃公司，主要係從事博弈機台設計開發、組裝銷售、博弈產品相關零組件之研發及生產,亦規劃博弈專案應用系統之開發，近期利用本身優異研發技術，開拓其他利基型市場，如車載產品及其周邊相關設備、醫療產品及綠能相關產品。

隨著全球加速再生能源推動以及儲能成本持續下降,近年全球儲能服務商機逐漸展 現,預估 2020 年全球定置型儲能系統產值將達 350 億美元，台灣國內市場預期在《再生 能源發展條例》修法通過後將會快速成長，廣錠科技與美國普威、日本村田這二大業界領導廠商進行合作，要從儲能方案設計開發、電池芯、電池模組供應，到設備組裝及監控軟體一條龍式的提供客戶具提升效率、促進電力運用效益與用電成本效益最大化的儲電產品，成為儲能市場中的領導廠商。