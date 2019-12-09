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財政部與公股事業簽訂團協 陳其邁：建立勞資和諧的起點

2019-12-09 14:33經濟日報 記者鄭鴻達／台北即時報導

財政部與轄下十家公股事業簽訂團體協約，行政院副院長陳其邁今（9）日指出，財政部公股事業推動團協，在法律上的位階高於企業主制訂的工作規則及內部規章，建立勞資和諧，提升績效、照顧員工的互利共贏模式，這是一個起點，也是一個典範。

陳其邁今日出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，並表示更多的勞資合作，對金融、經濟，甚至對台灣整體勞資和諧都有正面幫助，祝福勞資雙方「百年好合，永浴愛河」，一起打造幸福美滿、長長久久的幸福企業。

陳其邁表示，財政部十家公股事業機構約有7.2萬名員工，其中所屬銀行機構之資產總額及存、放款市占率分別是47.77%、48.12%、50.33%，面對激烈的金融競爭，不論是金融商品、金融科技都對既有商業模式造成衝擊。

陳其邁指出，除仰賴內、外部創新加速金融產業數位轉型外，以人為本的金融服務也越受重視，人才是公股事業最重要的資本，全球也以企業社會責任做為衡量企業誠信的指標。

陳其邁指出，行政院非常鼓勵勞資雙方合作，政府角色不僅是站在天平支點或擔任公道伯，應扮演更積極的角色，如同多人競走，同步協作下路才能走得更穩、速度更快，今日見證財政部所屬十家公股事業團體協約及持股信託是一個里程碑，盼能喚起各界的重視，並為社會建立典範。

財政部指出，基於股權管理機關立場，為促進勞資和諧、增進員工福利，並提升經營績效，財政部推動所轄各公股銀行，以及及台灣菸酒公司共十家事業機構，與其企業工會積極協商，迄今均已完成團體協約的簽署或修訂，透過簽訂團體協約，明確揭示公股事業企業主保障員工職場權益的決心。

財政部指出，108年度有多家公股銀行建立員工持股信託制度，藉此提升員工福利，強化員工向心力，達到留才育才效果，並共享企業經營成果、促進股權安定，創造股東、企業與員工三贏局面。

行政院副院長陳其邁出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」。圖／行政院...
行政院副院長陳其邁出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」。圖／行政院提供
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財政部陳其邁

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