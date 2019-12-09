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最低工資法 拚年底送立院

2019-12-09 00:43聯合報 記者陳熙文章凱閎沈婉玉／台北報導

蔡總統日前出席青年論壇表示，最低工資法已完成草擬。圖／聯合報系資料照片
蔡總統日前出席青年論壇表示，最低工資法已完成草擬。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統日前出席青年論壇表示，「最低工資法」已完成草擬，由行政院審議中。對此，政委林萬億指出，行政院已完成最低工資法的討論，行政院長蘇貞昌也已經看過，不排除在年底前送入立法院，但時程上恐怕來不及在本會期三讀過關。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，假若無法在本會期三讀通過此法，「不管未來選舉結果、誰當政府，都應盡速通過法案。」

最低工資法為蔡總統於二○一六年競選總統時提出的勞工政見之一，勞動部去年十一月預告草案，要點包括由勞動部組成「最低工資審議會」、讓審議機制及調整指標制度化，明定參採指標，並將「消費者物價年增率」列為指標之一等。勞動部條件司副司長黃維琛昨天也表示，部內於今年年中把「最低工資法」草案送交行政院審議；若年底前送入立法院，勞動部也樂觀其成。

對此，商總理事長賴正鎰表示，政府高層先前才承諾，選前不會通過敏感性高的法案，現在卻連許多問題都尚未釐清，就趕著將法案送進立法院，他痛批「都是為了騙選票」。

賴正鎰表示，工商團體不斷建議，最低工資的參採指標應包含物價指數、經濟成長率、國內生產總值及國民所得等數據，希望可以有清楚明確的公式。但現在勞動部根本說不清楚「最低工資跟基本工資差在哪裡」，現在基本工資用喊的，最低工資入法還是一樣用喊的。

行政院前院長陳冲則多次強調，從建立國家制度運作角度來看，勞動部應先做好基本功夫，包括搞清楚領取基本工資本勞的確實人數、做好跨國比較等。

勞動部行政院立法院基本工資商總蔡英文林萬億蘇貞昌

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