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名家觀點／大健康產業…生技新藍海

2019-12-09 05:29經濟日報 楊泮池

前美國總統歐巴馬在2015年國情咨文演說中提出「精準醫療倡議」，揭櫫精準醫療時代來臨。但其實，精準醫療僅是冰山一角，我建議應該往「精準健康」的觀念發展，在未病時根據人們的基因、飲食、環境、生活方式、疾病自然史等，進行風險評估，推動健康促進（Health Promotion），使個人根據風險來調整生活模式，讓所有人都不會走到患病那一步，才是未來醫學發展的大趨勢，更是最好的長照政策。

唐代醫學家孫思邈有云：「上醫醫未病之病，中醫醫欲病之病，下醫醫已病之病。」精準醫療與精準健康的差異，可從中略窺一二。精準醫療，是在疾病發生之後才進行，是為「下醫」；精準健康是在疾病發生之前，提早預警或預防，是為「上醫」之道。

根據調研機構預測，全球健康照護市場將在2020年達到1.8兆美元，其中，與精準健康相關的「健康福祉」（Personalized Nutrition & Wellness）就超過1兆美元。也就是說，以精準健康為主軸，發展出的「大健康產業」是全球趨勢，更是生技產業的新藍海。

目前已有透過智慧醫療、運算醫學，進行個人從生到死整體性生活監測與照護，來達到精準健康的案例。例如英國新創業者DnaNudge以精準飲食概念，透過在超級市場或賣場提供消費者DNA檢測服務，協助消費者精準選擇適合自己的食物及食品，並透過行為改變來改善自己和家人的健康。

台灣要如何與精準健康的產業發展趨勢接軌？我們不妨從台灣的產業優勢進行體檢。日前行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC），盤點台灣生醫產業的優勢與競爭力，台灣不論是醫療資源、醫療品質均勝於日、美、德，在各項評比也十分亮眼，更致力發展精準醫療，具有國際級的臨床試驗環境。

台灣擁有一手好牌，建議可以扣合以下三點，讓台灣生醫產業這手好牌打出滿貫。第一，跨域合作引領創新。台灣擁有世界一流醫療人員及醫療品質，也有享譽國際的製造業生態系統。據生策中心統計，台灣已有多家ICT大廠投入生醫領域，例如富士康、台積電、廣達、仁寶等，這些大廠年營收總額至少在11兆元以上，若切入健康產業所產生營收能占到1％，就能創造出1,100億產值；若占到10%，將創造1兆1,500億元產值，因此，以國內ICT產業能量為基礎，發展精準健康產業是很好的出發點。

再者，今年9月經濟部技術處舉辦的「2019產業科技焦點展DO IT TODAY」，與生醫業者深入交流，結合產官研跨領域的力量，共同推動生醫研發方向，是台灣邁向精準健康時代很好的開始。

第二，活絡資金加速產業動能。回顧台灣生醫發展，2011年政府推動幾個國家型計畫，帶動生醫產業起飛，在2016年到達頂峰，當時的生技市值約在1兆1,500億左右，之後卻逐年下滑，今年市值約為8千億左右，政府應打造良好投資環境，吸引民間的資挹注生醫產業，讓市值往上爬，才能讓生技產業走的更快、更好。

第三，國際鏈結提升台灣能見度。我們已把所有醫學中心整合了一個台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟（TCTC），來培育眾多跨國臨床試驗之領導人才及臨床試驗相關專業人才，在積累研究能量的同時，也提升了國際的競爭力與能見度，對國際生醫業者在台投資將有正面助益。

（作者為中央研究院院士、生策會副會長）

生技產業

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