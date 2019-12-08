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豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 網友暴動讚：有guts

大陸冷氣團冷到這天！一張圖看未來一周天氣

工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

2019-12-08 22:35經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

有媒體報導，八大公協會將在17日於國民黨中央成立「工商界支持國民黨總統候選人韓國瑜後援會」，今（8）日傳出該會長將由工商協進會理事長林伯豐擔任，記者於今晚致電林伯豐手機關機，秘書長范良棟則表示，並不知曉此事，由於此事與工商協進會無關，故無法回應。

林伯豐是工商協進會理事長，該會今年12月4日才對總統候選人針對產創條例、境外資金回台、勞動政策、能源政策、稅制改革、人才培育、國際與兩岸關係等議題提出「七大建言」，希望總統候選人應重視工商界的聲音，將建言納入政見。

國民黨林伯豐韓國瑜

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