工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

有媒體報導，八大公協會將在17日於國民黨中央成立「工商界支持國民黨總統候選人韓國瑜後援會」，今（8）日傳出該會長將由工商協進會理事長林伯豐擔任，記者於今晚致電林伯豐手機關機，秘書長范良棟則表示，並不知曉此事，由於此事與工商協進會無關，故無法回應。

林伯豐是工商協進會理事長，該會今年12月4日才對總統候選人針對產創條例、境外資金回台、勞動政策、能源政策、稅制改革、人才培育、國際與兩岸關係等議題提出「七大建言」，希望總統候選人應重視工商界的聲音，將建言納入政見。