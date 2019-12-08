「不是在哈囉！」 陳其邁拋政府未來四大青年政策

行政院副院長陳其邁今（8）日指出，這個任期，蔡總統已經推動就學貸款延長四年「只繳息不還本」、弱勢生租屋補貼等青年政策，而下個四年，政府規劃的四大青年政策，包含「就學挺你」、「居住挺你」、「就業挺你」與「創業挺你」。

陳其邁在臉書張貼與年輕選民的合照，並表示，今日他到澎湖、台中，在民進黨立委楊曜、立委何欣純的造勢場合，遇到不少年輕人。他說，楊曜、何欣純等人都關心台灣的未來，因此他也要全力相挺。

陳其邁話鋒一轉，表示蔡總統在這個任期，已推動就學貸款延長四年「只繳息不還本」、校舍建築大改造、弱勢生租屋補貼、租金補貼、基本工資調升、減稅等政策，就是要全方位照顧正在讀書或打拚的青年。

陳其邁表示，下個四年，政府仍會繼續認真為台灣年輕人「衝一波」，「不是在哈囉」。陳其邁透露，目前規劃的有四大青年政策，包含「就學挺你」的減輕學貸負擔，讓月薪不到新台幣4萬元的年輕人，最長八年「學貸本金利息都先不用還」。

第二為「居住挺你」的擴大租金補貼，政府將持續推動「青年安居租金補貼加倍方案」，讓年輕租屋族真正有感；第三為「就業挺你」的投資青年就業，透過設置「小工研院」和「技職人才及技術培育基地」，每年要培訓一萬名專業技術人才投入新興產業。