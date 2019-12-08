社宅拖累財政？內政部酸：六都只剩高雄沒搞懂社宅

內政部表示，社會住宅興建預計明（2020）年底將超過四萬戶的第一階段目標，並已與所有縣市完成討論第二階段社會住宅用地盤點，在數量逐漸穩固後，也開始推動警消社宅、青創社宅等更多元模式，有信心如期達成八年20萬戶社會住宅。

有關社會住宅興辦所需經費，中央已準備充足，興建期間利息及營運期間非自償缺口，都由中央全數補助，地方政府不會有財政負擔。有媒體報導高雄市都發局長指社宅將「拖累地方財政」，顯見六都中僅餘高雄市政府尚未搞懂社宅推動模式，報導所指「中央不給錢也不給地」，亦非實情。

內政部表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計3萬222戶，預計明（109）年底將超過四萬戶，達成第一階段四萬戶目標。部分社宅基地也結合社福、長照、青創等空間，營造青銀共居的環境，如台北市松山健康公共住宅、新北市三峽北大青年社宅、林口世大運選手村社會住宅、台中市豐原安康共好社宅及高雄市鳳山共合宅，都已有實際案例。

此外中央自2018年即提前啟動第二階段社會住宅用地盤點，包含待活化校舍與營區基地，已儲備565處共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過12萬戶目標值。

目前中央也已與許多縣市完成討論，地方政府有合適基地由地方興建，不足數量將由內政部透過營建署與國家住都中心來協力完成，明年預計動工1萬5,000戶，2021至2024每年動工2萬戶，未來推動進度將持續穩健成長。