親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台電火力電廠 擴大降載

2019-12-07 00:15經濟日報 記者江睿智／台北報導

秋冬空汙季到來，台電兼顧穩定供電及減少空汙，火力電廠降載幅度持續擴大，今（2019）年11月全月減發度數創新高，各火力電廠全月共降載162次（含環保停機），減發25.55億度，是台電公司2017年11月起配合環保友善降載制度來，單月降載減發度數最多月分。

台電表示，今年火力電廠降載幅度比去年同期擴大不少，例如去年11月全月各火力電廠總計降載138次，減發7.21億度；今年11月全月降載162次（含環保停機），減發25.55億度，是去年同期的3.5倍。

各火力電廠中，台中電廠就占了總減發度數六成以上，高達16.12億度；其次是興達電廠減發9.23億度。

進一步盤點各火力電廠降載情形，台中電廠去年11月降載59次，減發5.13億度，今年11月降載64次（含環保停機），減發16.12億度，為去年的3.1倍；每日降載量均達全廠總裝置容量一半以上，11月25日單次降載量更達430萬瓩，將近台中電廠八部機組的裝置容量。

興達電廠減降載也擴大，去年11月降載70次，減發1.76億度，今年11月降載93次（含環保停機），減發9.23億度，為去年的5.2倍。

台電表示，今年入夏以來供電情勢轉趨穩定，且秋冬用電需求相較夏季高峰低，台電在確保供電無虞的前提下，因應空品狀況擴大降載幅度。除了短期從源頭控管的降載減燒，台電也透過中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，三階段積極推動減煤目標，減煤路徑已相當明確，且已具成效。

台電表示，台中市府2017年核可中火的許可證規定就是生煤年用量1,600萬噸、2020年起減煤四成，台電確實依據許可證要求操作。但台中市府9月20日召開聽證會提出所謂「1,104萬噸」的減煤目標，今年10月22日才正式發函給台電告知須於今年達成，並於11月以「誤繕」為由突襲更改原許可證所載明「明年起」完成減煤四成的期程；台中市府以中火今年用煤量已超過台中市所謂的「1,104萬噸」減煤目標為由，對中火開罰，對此台電表示不解。

針對七縣市首長會議中將10%容許差值詮釋為台中電廠多燒百萬噸，台電澄清，台中電廠實際用煤量連許可使用量都不曾超過，今年甚至大減超過300萬噸，所謂多燒百萬噸，並非事實。

台電強調，中火是為了民眾用電而發電，中部地區用電也在成長中，中火並非空汙元凶。電力為民生生活與經濟發展的關鍵基礎，火力電廠執行擴大降載，仍須兼顧電力穩供才行。

電廠台電環保

延伸閱讀

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開...

來捧鐵飯碗！台電退休潮 明年招考700人

台中市府擬撤照中火 盧秀燕：讓台中人喘口氣

中火面臨撤照危機 盧秀燕：減煤讓台中人喘口氣

相關新聞

太陽光電添三獎勵 產業利多

2019-12-06 23:20

今年投資率22.4％ 衝八年高點

2019-12-06 23:19

離岸風電費率減 恐衝擊達德

2019-12-06 23:17

總統：高雄 風電新重鎮

2019-12-06 23:16

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開發商可能適用

2019-12-06 21:38

109年躉購費率出爐 太陽能業者：接地氣

2019-12-06 18:16

工研院跨域創新兩技術 奪2019全球百大科技研發獎

2019-12-06 18:15

少量多樣接單服務好 社頭織襪業者景氣低迷中異軍突起

2019-12-06 18:08

中小企業投資再增7家 後續仍有70家排隊待審

2019-12-06 16:44

林百里：AI能助精準醫療 但還需10年

2019-12-06 14:47

不到一年…離岸風電費率大降7.6% 苦了國家隊

2019-12-06 14:37

二甲基乙醯胺具毒性 納勞保職業病項目

2019-12-06 14:27

離岸風電躉購費率降 業者憂影響產業發展

2019-12-06 14:21

美股攀上歷史新高 投顧估明年仍有上漲空間

2019-12-06 13:19

綠議員批「中火淪政治提款機」盧秀燕嗆：要護航請便

2019-12-06 13:11

經濟部：明年太陽光電躉購費率將調降0.34～2.44%

2019-12-06 10:24

中火面臨撤照危機 盧秀燕：減煤讓台中人喘口氣

2019-12-06 10:17

中火1104萬公噸生煤不夠用？ 王明鉅：真相是中電必須北送

2019-12-06 08:11

熱錢持續湧入 三個月匯入百億美元

2019-12-06 03:11

貿協牽線 中東首富將投資台灣

2019-12-06 02:00

美中貿易戰影響 台灣百大集團對前景停看聽

2019-12-06 00:38

財經觀點／明年之後10年 投資有3不同

2019-12-06 00:28

外資持有台幣資產 約當外匯存底9成

2019-12-06 00:17

取代香港？顧立雄：5大原因 台灣難成為金融中心

2019-12-06 00:13

顧立雄：台灣拚國際金融中心 有難度

2019-12-05 23:38

外資持有台幣資產飆增 衝到4,239億美元

2019-12-05 23:34

我外匯存底拚全球第四高 最快本月超車沙國

2019-12-05 23:29

股神好友 中東首富瓦利德允諾來台交流

2019-12-05 23:24

從駭客到「彭博50」熱門人選 她的頓悟來自張三丰

2019-12-05 19:21

總費用率、波動率雙低 特別股ETF夯

2019-12-03 18:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

踩到上海國儲能源地雷怎麼辦？金融業者：10、11月提列虧損

2019-12-06 19:55

本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

2019-12-06 11:51

中火1104萬公噸生煤不夠用？ 王明鉅：真相是中電必須北送

2019-12-06 08:11

台積攻3奈米 蓋新研發中心

2019-12-06 01:20

群創友達脫困 新應用、新需求定調

2019-12-06 14:45

熱錢持續湧入 三個月匯入百億美元

2019-12-06 03:11

台醫新藥拚創新 挖角拜耳副總裁

2019-12-06 01:51

綠議員批「中火淪政治提款機」盧秀燕嗆：要護航請便

2019-12-06 13:11

指享退．大樂活專欄／買ETF領配息 不必捨近求遠

2019-12-06 03:09

中火面臨撤照危機 盧秀燕：減煤讓台中人喘口氣

2019-12-06 10:17

台積扶持台廠 三家獲獎

2019-12-06 01:20

經濟部：明年太陽光電躉購費率將調降0.34～2.44%

2019-12-06 10:24

國銀海外聯貸案踩雷 國泰金：未參與

2019-12-06 18:32

不到一年…離岸風電費率大降7.6% 苦了國家隊

2019-12-06 14:37

IDC預測資通訊十大趨勢 AI、穿戴、5G 明年領風騷

2019-12-06 02:10

玉山ATM 進駐台鐵站內全家超商

2019-12-06 03:11

該先買終身醫療或實支實付？

2019-12-06 14:33

肥咖美籍台人帳戶申報 12日前須完成測試登記

2019-12-06 03:25

工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02

鴻海拚醫療 劉揚偉、林百里今對談

2019-12-06 01:20

鴻海搶攻生技 董座：現在是千載難逢好機會

2019-12-06 14:47

鴻海董座劉揚偉：生技產業未來三至五年將迎來爆發點

2019-12-06 12:52

國銀又踩雷 國泰金總座李長庚：吸取教訓、從中壯大

2019-12-06 17:07

上海國儲聯貸爆雷 富邦金：旗下銀行未參與

2019-12-06 17:42

名家觀點／可惜啦！Libra

2019-12-06 03:20

遠雄港董事長證實 反送中掀起物流業新商機

2019-12-06 15:37

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

美歐央行重啟購債 資金環境趨於寬裕

2019-12-06 10:57

台新金吳東亮帶頭點亮聖誕燈 員工現場浪漫求婚

2019-12-06 19:49

三大因素加持 郭明錤估明年iPhone出貨量2.05~2.1億支

2019-12-06 11:07

氣候變遷竟危及金融穩定 央行說分明

2019-12-06 14:50

新唐收購Panasonic半導體 焦佑鈞：兼具影響綜效

2019-12-06 12:47

林百里：AI能助精準醫療 但還需10年

2019-12-06 14:47

強碰對手 ATM布點靠戰略位置搶市

2019-12-06 03:11

雙利多拉動 鴻準營運旺

2019-12-06 14:47

生技新藥抵稅 留意限制

2019-12-06 03:25

LINE入主叫車平台 挑戰Uber

2019-12-06 02:00

台版餘額寶買基金 大鬆綁

2019-12-06 03:11

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

貿協牽線 中東首富將投資台灣

2019-12-06 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top