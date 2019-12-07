台電火力電廠 擴大降載

秋冬空汙季到來，台電兼顧穩定供電及減少空汙，火力電廠降載幅度持續擴大，今（2019）年11月全月減發度數創新高，各火力電廠全月共降載162次（含環保停機），減發25.55億度，是台電公司2017年11月起配合環保友善降載制度來，單月降載減發度數最多月分。

台電表示，今年火力電廠降載幅度比去年同期擴大不少，例如去年11月全月各火力電廠總計降載138次，減發7.21億度；今年11月全月降載162次（含環保停機），減發25.55億度，是去年同期的3.5倍。

各火力電廠中，台中電廠就占了總減發度數六成以上，高達16.12億度；其次是興達電廠減發9.23億度。

進一步盤點各火力電廠降載情形，台中電廠去年11月降載59次，減發5.13億度，今年11月降載64次（含環保停機），減發16.12億度，為去年的3.1倍；每日降載量均達全廠總裝置容量一半以上，11月25日單次降載量更達430萬瓩，將近台中電廠八部機組的裝置容量。

興達電廠減降載也擴大，去年11月降載70次，減發1.76億度，今年11月降載93次（含環保停機），減發9.23億度，為去年的5.2倍。

台電表示，今年入夏以來供電情勢轉趨穩定，且秋冬用電需求相較夏季高峰低，台電在確保供電無虞的前提下，因應空品狀況擴大降載幅度。除了短期從源頭控管的降載減燒，台電也透過中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，三階段積極推動減煤目標，減煤路徑已相當明確，且已具成效。

台電表示，台中市府2017年核可中火的許可證規定就是生煤年用量1,600萬噸、2020年起減煤四成，台電確實依據許可證要求操作。但台中市府9月20日召開聽證會提出所謂「1,104萬噸」的減煤目標，今年10月22日才正式發函給台電告知須於今年達成，並於11月以「誤繕」為由突襲更改原許可證所載明「明年起」完成減煤四成的期程；台中市府以中火今年用煤量已超過台中市所謂的「1,104萬噸」減煤目標為由，對中火開罰，對此台電表示不解。

針對七縣市首長會議中將10%容許差值詮釋為台中電廠多燒百萬噸，台電澄清，台中電廠實際用煤量連許可使用量都不曾超過，今年甚至大減超過300萬噸，所謂多燒百萬噸，並非事實。

台電強調，中火是為了民眾用電而發電，中部地區用電也在成長中，中火並非空汙元凶。電力為民生生活與經濟發展的關鍵基礎，火力電廠執行擴大降載，仍須兼顧電力穩供才行。