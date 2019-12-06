躉購費率微降 太陽光電大利多

經濟部昨天預告明年再生能源躉購費率，屋頂型一至廿ｋＷ級距躉購費率調降幅度最少。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部昨天預告明年再生能源躉購費率，外界關注的太陽光電躉購費率介於每度三點九四○八元至五點七七八八元，較今年僅小降百分之○點三四至百分之二點四四，顯示政府力挺太陽光電的立場，鼓勵太陽光電大量建置。經濟部能源局將在南北召開聽證會、聽取各界意見後，預訂在年底前正式公告。

在蔡政府二○二五年能源轉型目標下，目前國內太陽光電僅完成三點七八GW，行政院日前上調二○二○年底太陽光電裝置容量須達六點五GW的建置目標，二○二五年要達到廿GW，未來太陽光電更將朝地面型、水面型、以及營農型（地面型一種）方向全面性發展；經濟部昨天預告費率的內容被認為是太陽光電大利多。

經濟部官員表示，雖然國際太陽光電模組價格仍持續下降，但國內人工成本提高，以及相關器具成本提高，必須考量「額外成本」，因此僅微幅調降明年太陽光電躉購價格。此外，若設置六十九kV以上升壓站的太陽光電設備，業者拿到能源局核發的同意備案後，費率適用時點可延長至十八個月，也就是業者建置期間從目前十二個月，拉長到十八個月。

此外，為持續鼓勵再生能源多元發展，經濟部預告生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲百分之一至百分之四不等。

經濟部昨預告明年太陽光電躉購費率（含模組回收費及併聯特高供電線路費）介於每度三點九四○八元至五點七七八八元，較今年小降百分之○點三四至百分之二點四四。其中，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，屋頂型一至廿kW級距躉購費率調降幅度最少，費率也最高。

官員指出，地面型的躉購費率調降較多；水面型則因有防潮設備，開發成本較高，因此躉購費率也較高。

為鼓勵太陽光電建置，經濟部預告也新增三項獎勵機制。首先是若設置六十九kV以上升壓站之太陽光電發電設備，延長自同意備案之日起十八個月內完工，仍可適用同意備案時費率。其次，教育部認可的太陽光電風雨球場，躉購費率加成百分之六。最後是屋頂型太陽光電發電設備置於原住民族地區或偏遠地區，躉購費率加成百分之一。

經濟部表示，下周四召開聽證會，另針對太陽光電場次移師至台南，方便業者就近參與並提供意見；後續將開第三次審定會，年底前完成審定作業。