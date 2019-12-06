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中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開發商可能適用

2019-12-06 21:38經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

經濟部今（6）日預告2020年再生能源躉購費率。針對離岸風電，預告20年固定躉購費率每度5.0946元，較2019年調降7.6%。據了解，遴選案風場僅剩達德麗威350MW尚未與台電簽定購售電合約，很有可能適用2020年費率。

經濟部預訂將在明年第一季啟動離岸風電區塊開發，但區塊開發係採競標，誰低價誰得標。經濟部更已公開放話，區塊開發每度躉購價格將會低於目前台電平均售電價格2.6元。換言之，區塊開發不會適用2020年再生能源躉購費率。

目前參與遴選的風場，包括沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、中能（中鋼）、海龍團隊（北陸及玉山）、達德允能、麥格里資本的海能等都已與台電簽定購售電合約；台電開發離岸風電雖多次流標，但台電自己開發能源，並無與自己簽購售電合約問題。換言之，上述風場都適用2019年每度5.5160元躉購費率。

惟位在桃園達德麗威風場350MW，現還在海岸管理法審查階段，力拚在年底簽購售電合約。據了解，達德麗威有可能作業不及，只得適用明年躉購費率。

根據經濟部昨日預告的2020年離岸風電躉購費率，若採階梯式躉購費率前10年每度5.8015元，後10年3.8227；若採固定20年躉購費率為5.0946元，較2019年的5.5160元調降7.6%。

離岸風電台電經濟部

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